Τραμπ: Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή «έξυπνων» όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 06/3, ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, οι οποίες συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή ορισμένων κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, οι εταιρείες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους-διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών σε δύο μήνες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harrish Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon.

Παρουσία Τραμπ η τελετή επαναπατρισμού των σορών των πεσόντων στη Μέση Ανατολή στρατιωτών

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί το Σάββατο στην τελετή της επιστροφής των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, διευκρίνισε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι έξι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν έφεδροι που είχαν σταλεί στο Κουβέιτ, και υπάγονταν στην 103η διοίκηση υποστήριξης με έδρα το Ντε Μόιν της Αϊόβα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

