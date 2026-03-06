search
06.03.2026 23:29

Τραμπ: Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή «έξυπνων» όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 06/3, ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, οι οποίες συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή ορισμένων κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, οι εταιρείες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους-διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών σε δύο μήνες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harrish Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon.

Παρουσία Τραμπ η τελετή επαναπατρισμού των σορών των πεσόντων στη Μέση Ανατολή στρατιωτών

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί το Σάββατο στην τελετή της επιστροφής των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, διευκρίνισε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι έξι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν έφεδροι που είχαν σταλεί στο Κουβέιτ, και υπάγονταν στην 103η διοίκηση υποστήριξης με έδρα το Ντε Μόιν της Αϊόβα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Πόλεμος στο Ιράν: Το Ισραήλ στηρίζει τους Κούρδους του Ιράκ για πιθανή εξέγερση στα σύνορα με την Τεχεράνη – Συνομιλίες εδώ και ένα χρόνο

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Live οι εξελίξεις

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ιρανικές τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφός του


DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δικύκλων

iran
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

putin-peseskian
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

