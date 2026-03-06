Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ιρανικές τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφός του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που, όπως υποστηρίζει, είχαν σχεδιαστεί από το Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία μέρα μετά τις κατηγορίες προς την Τεχεράνη, ότι χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός αεροδρομίου και ενός σχολείου σε μεθοριακή περιοχή της χώρας.
Η Υπηρεσία Ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι «εμπόδισε τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στο Αζερμπαϊτζάν που οργάνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν.
Σύμφωνα με τις αρχές του Μπακού, επτά Αζέροι υπήκοοι έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.
Διαβάστε επίσης:
Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο
Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν
«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Live οι εξελίξεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.