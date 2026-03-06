search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 00:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 23:16

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ιρανικές τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφός του

06.03.2026 23:16
azerbaijan-flag

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που, όπως υποστηρίζει, είχαν σχεδιαστεί από το Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία μέρα μετά τις κατηγορίες προς την Τεχεράνη, ότι χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός αεροδρομίου και ενός σχολείου σε μεθοριακή περιοχή της χώρας.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι «εμπόδισε τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στο Αζερμπαϊτζάν που οργάνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μπακού, επτά Αζέροι υπήκοοι έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Live οι εξελίξεις


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δικύκλων

iran
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

putin-peseskian
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 00:17
DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δικύκλων

iran
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3