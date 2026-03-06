Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ιρανικές τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφός του

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων που, όπως υποστηρίζει, είχαν σχεδιαστεί από το Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία μέρα μετά τις κατηγορίες προς την Τεχεράνη, ότι χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός αεροδρομίου και ενός σχολείου σε μεθοριακή περιοχή της χώρας.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι «εμπόδισε τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στο Αζερμπαϊτζάν που οργάνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μπακού, επτά Αζέροι υπήκοοι έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν

«Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί, λέει το Ιράν και χτυπά βάσεις των ΗΠΑ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Live οι εξελίξεις





