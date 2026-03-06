search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:38
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 22:14

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν 

06.03.2026 22:14
lefkos-oikos

Με ένα προπαγανδιστικό βίντεο αμφίβολης αισθητικής επιχειρεί να προπαγανδίσει ο Λευκός Οίκος την επίθεση στο Ιράν, ως απόδοση «δικαιοσύνης με τον αμερικάνικο τρόπο».

Το βίντεο είναι μία συρραφή από ταινίες της Marvel και ηρωικές ταινίες, όπως ο «Μονομάχος» και ο «Braveheart».

 Ανοίγει με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιο στον ρόλο του Τόνι Σταρκ να θέτει σε λειτουργία τους υπόλογιστές του, λέγοντας «ξύπνα, ο μπαμπάκας επέστρεψε». 

Στη συνέχεια ο Ράσελ Κρόου στον ρόλο του «Μονομάχου» λέει «ισχύς και τιμή». Ο Μελ Γκίμπσον στον ρόλο του «Braveheart» λέει «τι θα έκανες χωρίς ελευθερία»

Σε άλλο σημείο εμφανίζεται ο Superman να διακηρύσσει πως «είμαι εδώ για να μάθω την αλήθεια και να αποδώσω δικαιοσύνη με τον αμερικάνικο τρόπο». 

Το βίντεο περιλαμβάνει απόσπασμα από συνέντευξη τύπου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εικόνες από εκρήξεις και κλείνει με το σύνθημα «αψεγάδιαστη νίκη».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
