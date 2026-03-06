Ντόναλντ Τραμπ: Σε πόσες χώρες έχει επιτεθεί ο «πρόεδρος της ειρήνης;» (Video)

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη θητεία ως ο «πρόεδρος της ειρήνης».

Κύκλοι κοντά του διέδιδαν ότι εποφθαλμία το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ και ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευση του όταν ανακοινώθηκε ότι το βραβείο πηγαίνει στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Trump promised to end “forever wars” and be the “president of peace.”



Instead, during his second term alone, the U.S. has launched military action on eight countries, from Iran to Ecuador. pic.twitter.com/LYWaQxhfnJ — AJ+ (@ajplus) March 5, 2026

Σε μία πρωτοφανή κίνηση διαμαρτηρήθηκε στον Νορβηγό Πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στόρε , ανακοινώνοντας ότι πλέον «δεν αισθάνεται την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη».

Υπήρξε ποτέ όμως προσηλωμένος στην παγκόσμια ειρήνη; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά 8 χωρών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Συγκεκριμένα έχει χτυπήσει το Εκουαδόρ, τη Συρία, τη Βενεζουέλα, τη Νιγηρία, το Ιράκ, τη Σομαλία, την Υεμένη και δύο φορές το Ιράν.

