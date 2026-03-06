search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:07
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 18:20

Ντόναλντ Τραμπ: Σε πόσες χώρες έχει επιτεθεί ο «πρόεδρος της ειρήνης;» (Video)

06.03.2026 18:20
donald_trump_2002

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη θητεία ως ο «πρόεδρος της ειρήνης». 

Κύκλοι κοντά του διέδιδαν ότι εποφθαλμία το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ και ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευση του όταν ανακοινώθηκε ότι το βραβείο πηγαίνει στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σε μία πρωτοφανή κίνηση διαμαρτηρήθηκε στον Νορβηγό Πρωθυπουργό  Γιούνας Γκαρ Στόρε , ανακοινώνοντας ότι πλέον «δεν αισθάνεται την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη».

Υπήρξε ποτέ όμως προσηλωμένος στην παγκόσμια ειρήνη; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά 8 χωρών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Συγκεκριμένα έχει χτυπήσει το Εκουαδόρ, τη Συρία, τη Βενεζουέλα, τη Νιγηρία, το Ιράκ, τη Σομαλία, την Υεμένη και δύο φορές το Ιράν

