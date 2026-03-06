Σάλος με την εμφάνιση Μέσι δίπλα στον Τραμπ εν μέσω επιθέσεων στο Ιράν

Ο Λιονέλ Μέσι δέχεται τσουνάμι κριτικής επειδή συνάντησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και χειροκρότησε την τελευταία του ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αργεντινού σούπερ σταρ και της ομάδας του, Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Μέσι έλαβε θερμά σχόλια από τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, αλλά ο αρχηγός του Μαϊάμι δέχθηκε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή συνάντησε και χειροκρότησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το Μαϊάμι νίκησε τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς τον Δεκέμβριο για τον τίτλο του Major League Soccer (MLS), και ο Μέσι ανακηρύχθηκε MVP του πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

«Είναι ξεχωριστό μου προνόμιο να πω αυτό που κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πει πριν: “Καλώς ήρθες στον Λευκό Οίκο, Λιονέλ Μέσι”», είπε ο Τραμπ καθώς ο 38χρονος στεκόταν δίπλα του.

«Λέο, ήρθες και κέρδισες, και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, πολύ, πολύ ασυνήθιστο και ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση πάνω σου από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, επειδή περίμενες να κερδίσεις, αλλά σχεδόν κανείς δεν κερδίζει».

Ο Μέσι, ο οποίος μπήκε στην τελετή μαζί με τον Τραμπ, εντάχθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι στα μέσα του 2023. Δεν μίλησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε με σχόλια για στρατιωτική δράση, με τον Τραμπ να αναφέρεται στον πόλεμο με το Ιράν, επεκτείνοντας την πολιτική ομιλία του για να τονίσει την κατάσταση στη Βενεζουέλα και μια πιθανή μελλοντική ανακοίνωση σχετικά με την Κούβα και τους δασμούς.

Ο Τραμπ ξεκίνησε με έναν κομπάζοντας για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες εξαπολύθηκαν το Σάββατο και έχουν σκοτώσει 1.230 ανθρώπους.

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας κύματα πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και προς αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου επιχειρούν αμερικανικές δυνάμεις.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους υπέροχους Ισραηλινούς εταίρους, συνεχίζει να καταστρέφει ολοκληρωτικά τον εχθρό, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ καθώς ο Μέσι στεκόταν δίπλα του.

Ο πρόεδρος κατέληξε λέγοντας: «Ο λαός μας κάνει εξαιρετική δουλειά, για άλλη μια φορά – ο καλύτερος στρατός που έχει υπάρξει ποτέ».

Τα λόγια του προκάλεσαν χειροκροτήματα από τον Μέσι, την ομάδα του Μαϊάμι και άλλους που ήταν παρόντες στην αίθουσα.

Ωστόσο, ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα έγινε γρήγορα αντικείμενο κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επικρίθηκε επειδή παρασύρθηκε στην πολιτική και χειροκρότησε τον Τραμπ καθώς καυχιόταν για την δράση του αμερικανικού στρατού στο Ιράν.

Αναφερόμενος σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Παλαιστίνιος-Αμερικανός συγγραφέας Άλι Αμπουνιμά έγραψε: «Κενοί εγωιστές άνθρωποι».

«Ο Λιονέλ Μέσι ΧΕΙΡΟΚΡΑΤΕΙ όταν ο Πρόεδρος Τραμπ μιλάει για το σχέδιό του να νικήσει το Ιράν. Οπαδοί του Μέσι;» έγραψε ο λογαριασμός Halal Nation – ιδρυτής της Halal Tribune με 500.000 συνδρομητές – στο Χ.

Lionel Messi CLAPS when President Trump talks about his plan to defeat Iran 🇮🇷



Messi fans? pic.twitter.com/FtYmEAP2sa — Halal Nation 𓃠 (@HalalNation_) March 5, 2026

Η Ισπανίδα δημοσιογράφος Leyla Hamed χαρακτήρισε τις ενέργειες του Μέσι και της ομάδας του «περίεργες» εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει αδιάφορα περισσότερους παράνομους βομβαρδισμούς του Ιράν μπροστά σε ολόκληρη την ομάδα του Inter Miami», έγραψε.

Η Hamed επεσήμανε ότι εκατοντάδες παιδιά έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Το πιο θανατηφόρο μεμονωμένο ατύχημα, που σημειώθηκε στην πόλη Minab στο νοτιοανατολικό Ιράν το Σάββατο, σκότωσε 165 κορίτσια σε ένα δημοτικό σχολείο.

«Ο Τραμπ ξέρει ακριβώς τι κάνει χρησιμοποιώντας αυτούς τους αθλητές και επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθεί σε αυτό», πρόσθεσε.

«Ποιο το νόημα να έχεις τόση επιρροή και δύναμη αν δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σε στιγμές σαν κι αυτή;

«Να σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες έχουν παιδιά…»

Ένας λογαριασμός οπαδών του αμερικανικού ποδοσφαίρου στο YouTube, ο Tactical Manager, αντέδρασε επίσης στην παρουσία του Μέσι και της ομάδας στον Λευκό Οίκο. Ο πρώην συμπαίκτης του Μέσι στην επίθεση της Μπαρτσελόνα, Λουίς Σουάρες, ήταν επίσης παρών.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσα για να δω τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για βομβαρδισμό μιας άλλης χώρας με τον Μέσι και τον Σουάρες στο βάθος», έγραψε ο λογαριασμός.

Αρκετοί άλλοι οπαδοί και ομάδες οπαδών εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους.

Ο Μέσι δίνει στον Τραμπ υπογεγραμμένη μπάλα της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Τραμπ φαινόταν να χρησιμοποίησε την τελετή για να συνδυάσει τον αθλητισμό και τη στρατιωτική δύναμη.

Ο πρόεδρος εξέτασε την ομάδα πριν σταματήσει για να ξεχωρίσει τον Αργεντινό μέσο Ροντρίγκο Ντε Πολ και ρώτησε: «Έχετε κανέναν κακομούτσουνο παίκτη;»

«Δεν μου αρέσουν οι όμορφοι άντρες», αστειεύτηκε ο Τραμπ, «Δεν νιώθεις και τόσο καλά με τον εαυτό σου».

Απευθυνόμενος στον Μέσι – ο οποίος είναι γνωστό ότι αποφεύγει να μιλάει για την πολιτική – ο πρόεδρος επανέφερε τη συζήτηση στον αθλητισμό.

«Θα μπορούσες να είχες πάει οπουδήποτε στον κόσμο. Θα μπορούσες να είχες διαλέξει οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο και επέλεξες να πας στο Μαϊάμι. Δεν σε κατηγορώ. Ο καιρός είναι εξαιρετικά καλός. Πηγαίνεις στο Ντόραλ; Πηγαίνεις στο Ντόραλ και παίζεις γκολφ;» είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε ένα γήπεδο γκολφ που έχει στην κατοχή του.

«Θέλω απλώς να σε ευχαριστήσω που μας έφερες όλους σε αυτή την περιπέτεια, επειδή είσαι σέξι και ταλαντούχος και ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ο Μέσι, οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, οδήγησε την Αργεντινή στον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Αναμένεται να παίξει ξανά για την Αργεντινή αυτό το καλοκαίρι, όταν το τουρνουά θα φιλοξενηθεί από τον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η παγκόσμια βιτρίνα του ποδοσφαίρου έχει επισκιαστεί από πρόσφατα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αναταραχής στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού του καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα σε στρατιωτική επιχείρηση.

Αφού άνοιξε την τελετή με σχόλια για τη σύγκρουση με το Ιράν, ο Τραμπ δεν ανέφερε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι έδωσε μια υπογεγραμμένη μπάλα ποδοσφαίρου της Ίντερ Μαϊάμι στον Τραμπ, ο οποίος συνέχισε να αποκαλύψει την αγάπη που τρέφει ο 19χρονος γιος του, Μπάρον, για τον Μέσι.

«Ο γιος μου είπε: “Μπαμπά, ξέρεις ποιος θα είναι εκεί σήμερα;” Είπα: “Όχι, έχω πολλά πράγματα να κάνω σήμερα”», είπε ο Τραμπ. «Είπε “Μέσι!” Είναι μεγάλος θαυμαστής σου. Σε θεωρεί απλώς έναν σπουδαίο άνθρωπο. Και νομίζω ότι τον γνώρισες πριν από λίγο καιρό. Είναι λοιπόν μεγάλος θαυμαστής του ποδοσφαίρου, αλλά είναι και ένας τεράστιος θαυμαστής σου. Και ένας κύριος που ονομάζεται Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο είναι σπουδαίος. Είσαι σπουδαίος».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μακροχρόνιος αντίπαλος του Μέσι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ πέρυσι.

Μπαίνοντας στον τομέα της ιστορίας του ποδοσφαίρου, ο Τραμπ είπε στον Μέσι: «Μπορεί να είσαι καλύτερος από τον Πελέ» και ρώτησε τους παρευρισκόμενους: «Ποιος είναι καλύτερος;»

Ο συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Χόρχε Μας, και ο προπονητής Χαβιέ Μασεράνο, δώρισαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια φανέλα της ομάδας και ένα ρολόι.

Το Μαϊάμι είναι η πρώτη ομάδα του MLS που προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Τραμπ.

