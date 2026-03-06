search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 08:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 07:00

Ντόναλντ Τραμπ: Όταν «τελειώσω» με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα είπε μπροστά στον Λιονέλ Μέσι

06.03.2026 07:00
Untitled design

Αφού πρώτα «τελειώσει» με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα. Είναι «ζήτημα χρόνου» είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποδεχόμενος τους ποδοσφαιριστές της Inter Miami CF και τον αρχηγό της ομάδας, Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο.

Στη λαμπερή εκδήλωση που έγινε χθες (05.03.2026) τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας στον Λευκό Οίκο και παρουσία του σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, παραμένοντας αόριστος, σε σχέδιο για την Κούβα αφού τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

«Θέλουμε πρώτα (…) να τελειώνουμε εκεί πέρα (σ.σ. στο Ιράν), αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι, να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φάνηκε κατόπιν να απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του, τον Μάρκο Ρούμπιo, γιο Κουβανών μεταναστών.

«Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ’ αυτό το μέρος που το λένε Κούβα», τόνισε ο Τραμπ προς τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Υποστήριξε εξάλλου ότι η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», επίσης χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Διαβάστε επίσης

Kύπρος: Εντοπίστηκε ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο – Επιστρέφει στην Αθήνα πτήση της Aegean, απογειώθηκαν τα F-16

Ισπανία: Ο Σάντσες δεν… «ακολουθεί» τον Τραμπ στο Ιράν και διασώζει τη χαμένη τιμή της Ευρώπης

Ισραήλ: Θα δολοφονηθεί οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GALAKTOMPOUREKO_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

natsios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

peirais-new
ΘΕΑΤΡΟ

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

christodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χριστοδουλίδης σχεδιάζει να ζητήσει ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ – Εκνευρισμός με τη Βρετανία (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το «μωσαϊκό δόγμα» η απάντηση του Ιράν στη δύναμη πυρός και ισχύος των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

ERDOGAN
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 08:49
GALAKTOMPOUREKO_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

natsios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

peirais-new
ΘΕΑΤΡΟ

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

1 / 3