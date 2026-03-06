search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026

Ο Τραμπ λέει ότι δεν τον νοιάζει αν το Ιράν θα γίνει δημοκρατία, θα πάρει σειρά η Κούβα

Μηνύματα σε Ιράν και Κούβα εξέπεμψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο CNN.

O Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει πλέον «αδρανοποιηθεί» και ότι η επόμενη ηγεσία θα πρέπει να είναι «καλή» με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Το Ιράν δεν είναι η χώρα που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Πριν από μία εβδομάδα ήταν ισχυροί, πλέον έχουν αδρανοποιηθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ συνέκρινε την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. «Θα δουλέψει. Όπως δούλεψε στη Βενεζουέλα. Έχουμε μια υπέροχη ηγέτιδα εκεί. Κάνει φανταστική δουλειά. Και θα λειτουργήσει όπως στη Βενεζουέλα».

Δεν με πειράζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες

Ο Τραμπ εμμέσως παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε σκοπό να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στο Ιράν, αλλά να εξοντώσει τον Χαμενεΐ, επειδή δεν είχε την έγκριση των ΗΠΑ. 

Επεσήμανε ότι την εξουσία μπορούσε να αναλάβει ένας θρησκευτικός ηγέτης. «Εξαρτάται από το ποιος. Δεν με πειράζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Συναναστρέφομαι πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί».

Δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημοκρατία

Ερωτηθείς αν το Ιράν θα πρέπει να γίνει ένας δημοκρατικός κράτος είπε «Όχι, πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και αμερόληπτος. Να κάνει καλή δουλειά. Να συμπεριφέρεται καλά στις  ΗΠΑ και το Ισραήλ, και να συμπεριφέρεται καλά στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής».

Παίρνει σειρά η Κούβα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι μόλις τελειώνουν με το Ιράν θα πάρει σειρά η Κούβα. «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Θα στείλω τον Μάρκο Ρούμπιο και θα δούμε πώς θα πάει. Είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό τώρα. Έχουμε πολύ χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη — μετά από 50 χρόνια».

Τέλος, σχολίασε ότι ο Ρούμπιο είναι σε αναμονή. «Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά θα συμβούν άσχημα πράγματα. Όταν το κάνεις γρήγορα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί τίποτα άσχημο σε αυτή τη χώρα».

