ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:39
ΚΟΣΜΟΣ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 22:21

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

06.03.2026 22:21
italia-fregata-kypros

Τη φρεγάτα Federico Martinengo στέλνει στην Κύπρο η Ιταλία, στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής αποστολής για την προστασία του νησιού, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με ιρανικά όπλα.

Το πολεμικό πλοίο αναμένεται να φτάσει στα ανοιχτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες 48 ώρες, έχοντας ως πλήρωμα 160 μέλη του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η αναχώρηση έγινε από τον Τάραντα, με τη Ρώμη να συμμετέχει στην πρωτοβουλία στο πλαίσιο συντονισμένης αποστολής μαζί με τις Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια βρετανική βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο δέχθηκε επίθεση από ιρανικής κατασκευής drone, μετά τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Η κίνηση της Ιταλίας έρχεται ως μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής αντίδρασης σε αυτά τα περιστατικά.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας Federico Martinengo

Η φρεγάτα Federico Martinengo φέρει πυραύλους αεράμυνας Aster-30 Samp. Αποτελεί μια από τις «φρεγάτες πολλαπλού ρόλου», οι οποίες είναι αποτέλεσμα ιταλογαλλικού προγράμματος συνεργασίας.

Διαθέτει, παράλληλα, πυροβόλο πλώρης 127/64 χιλιοστών και η καθέλκυσή της πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2017, στα ναυπηγία Fincantieri, έξω από την Γένοβα. Πέρυσι συμμετείχε στην ευρωπαϊκή αποστολή «Ασπίδες», στην Ερυθρά Θάλασσα, για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι.

