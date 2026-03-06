search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 20:50

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν εντός 4-6 εβδομάδων

06.03.2026 20:50
karoline_leavitt_new

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», ενισχύοντας την επιτήρηση και την επιρροή στην περιοχή.

Παράλληλα, η Λέβιτ σημείωσε ότι γίνονται αξιολογήσεις διαφόρων προσωπικοτήτων για την ηγεσία του Ιράν, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προγραμματίζει για τη σήμερα, Παρασκευή 6/3, συνάντηση με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, παρουσία του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Διαβάστε επίσης:

Βάσεις των ΗΠΑ χτυπά το Ιράν, ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Live οι εξελίξεις

Βρετανικό ΥΠΕΞ για Κύπρο: Προειδοποίηση στους ταξιδιώτες, «δεν αποκλείονται τρομοκρατικές επιθέσεις»

Ο Τραμπ λέει ότι δεν τον νοιάζει αν το Ιράν θα γίνει δημοκρατία, θα πάρει σειρά η Κούβα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται

italia-fregata-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

lefkos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν 

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν δύο νέες λέμβοι με πάνω από 100 άτομα

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε εκδήλωση υποστηρικτών του: Θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε και θα είμαστε σύντομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:38
gerapetritis 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται

italia-fregata-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

lefkos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν 

1 / 3