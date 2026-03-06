Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν εντός 4-6 εβδομάδων

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», ενισχύοντας την επιτήρηση και την επιρροή στην περιοχή.

Παράλληλα, η Λέβιτ σημείωσε ότι γίνονται αξιολογήσεις διαφόρων προσωπικοτήτων για την ηγεσία του Ιράν, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προγραμματίζει για τη σήμερα, Παρασκευή 6/3, συνάντηση με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, παρουσία του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

