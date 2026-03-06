Βρετανικό ΥΠΕΞ για Κύπρο: Προειδοποίηση στους ταξιδιώτες, «δεν αποκλείονται τρομοκρατικές επιθέσεις»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησε σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στο νησί δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας εκδόθηκε από το Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) και επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας που αφορούν Βρετανούς πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Κύπρο ή σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη χώρα.

Στην επικαιροποιημένη εκτίμηση της βρετανικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κύπρο παραμένει ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Όπως επισημαίνεται στην οδηγία, «υπάρχει υψηλή απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζει τα βρετανικά συμφέροντα και τους Βρετανούς πολίτες».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενες επιθέσεις θα μπορούσαν να εκδηλωθούν ακόμη και σε σημεία που συχνάζουν ή επισκέπτονται ξένοι πολίτες.

