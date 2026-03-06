search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 20:20

Βρετανικό ΥΠΕΞ για Κύπρο: Προειδοποίηση στους ταξιδιώτες, «δεν αποκλείονται τρομοκρατικές επιθέσεις»

06.03.2026 20:20
AKROTIRI KYPROS

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησε σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στο νησί δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας εκδόθηκε από το Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) και επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας που αφορούν Βρετανούς πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Κύπρο ή σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη χώρα.

Στην επικαιροποιημένη εκτίμηση της βρετανικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κύπρο παραμένει ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Όπως επισημαίνεται στην οδηγία, «υπάρχει υψηλή απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζει τα βρετανικά συμφέροντα και τους Βρετανούς πολίτες».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενες επιθέσεις θα μπορούσαν να εκδηλωθούν ακόμη και σε σημεία που συχνάζουν ή επισκέπτονται ξένοι πολίτες.

karoline_leavitt_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν εντός 4-6 εβδομάδων

wildcat
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones

el venizelow 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν ακόμη 87 Έλληνες που βρίσκονταν στο Ομάν – Ανάμεσά τους και ένα βρέφος

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βάσεις των ΗΠΑ χτυπά το Ιράν, ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Live οι εξελίξεις

iran
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «σιωπηλός κερδισμένος»: Πώς η Ρωσία μπορεί να επωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

