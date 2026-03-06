Παγκόσμια ανησυχία για έλλειψη πυραύλων αεράμυνας

Την ώρα που drones και πύραυλοι πλήττουν πόλεις και κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και τον Κόλπο, οι χώρες παγκοσμίως αγωνίζονται να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα αντιπυραυλικών συστημάτων για να τους αναχαιτίσουν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν σε κλειστή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα ότι υπάρχει παγκόσμια έλλειψη αντιπυραυλικών βλημάτων. Ορισμένοι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι οι πυραύλοι αναχαίτισης μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σπάνιοι εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί. Η Ευρώπη έχει ήδη χρησιμοποιήσει αποθέματα για να στηρίξει την Ουκρανία στην αντιμετώπιση της ρωσικής επίθεσης.

Η προμήθεια των κρίσιμων αυτών πυραύλων αποτελεί τεχνικό και πολιτικό ζήτημα. Κριτικοί της στρατιωτικής δράσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν κατηγορούν τη διοίκησή του ότι εξάντλησε πολύτιμα πυρομαχικά σε έναν πόλεμο επιλογής και όχι ανάγκης, αφήνοντας τις ΗΠΑ λιγότερο ικανές να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους αντιπάλους όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν», εκτός από «άνευ όρων παράδοση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί για αρκετό καιρό.

Επιτάχυνση παραγωγής

Μεγάλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η RTX αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, καθώς το Πεντάγωνο επιδιώκει την επιτάχυνση της παραγωγής όπλων για τις αυξανόμενες ανάγκες του πολέμου στο Ιράν. Οι εταιρείες έχουν υπογράψει συμφωνίες με το Πεντάγωνο για αύξηση της παραγωγής φέτος.

Στην Ασία, η Mitsubishi Heavy Industries της Ιαπωνίας κατασκευάζει πυραύλους Patriot με άδεια της Lockheed Martin, αλλά έχει περιορισμένη δυνατότητα να συμβάλει στα παγκόσμια αποθέματα. Η MHI αυξάνει την παραγωγή από περίπου 30 μονάδες ετησίως, αντιμετωπίζοντας παράλληλα ελλείψεις σε κρίσιμα εξαρτήματα που μεταφέρονται από τις ΗΠΑ. Το 2025, οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου 600 τέτοιους πυραύλους.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για πιθανή αναδιάταξη όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Patriot, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να δέχεται συνεχείς ρωσικούς βομβαρδισμούς και χρειάζεται σταθερή ροή πυραύλων αναχαίτισης. Η αποστολή ευρωπαϊκών προμηθειών στον Κόλπο ενέχει τον κίνδυνο εκτροπής πόρων από την Ουκρανία.

Η χρήση φθηνών drones, όπως τα Shahed-136, από το Ιράν και η αντίστοιχη ρωσική χρήση στην Ουκρανία, έχει καταστήσει σαφές ότι οι φθηνές απειλές μπορούν να καταναλώσουν πολύτιμους, πολυδάπανους πυραύλους Patriot και SM, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στους στρατιωτικούς σχεδιαστές της Δύσης.

Οι πιο κρίσιμοι αντιπυραυλικοί πύραυλοι στο πεδίο μάχης του Ιράν είναι οι Patriot PAC-3, SM-3 Block IIA, SM-6 και THAAD. Η Lockheed Martin κατασκευάζει κυρίως τους PAC-3 και THAAD, ενώ η RTX παράγει τους SM και τους πυραύλους Tomahawk, που χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς στην αρχή του πολέμου. Το κόστος τους κυμαίνεται από περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για τον PAC-3 έως σχεδόν τριπλάσιο για τον SM-3 Block IIA.

