06.03.2026 17:43

Άλμα άνω του 10% στην τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν

06.03.2026 17:43
oil_new

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα το απόγευμα, μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, με επενδυτές να ανησυχούν για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και της παράλυσης στο Στενό του Χορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Μετά την ανάρτηση αυτή, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σκαρφάλωσε στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Διαβάστε επίσης

Κρίστι Νόεμ: Πώς ο Τραμπ κατέληξε να «καρατομήσει» την «ICE Barbie» – Τα αεροπλάνα, η παράνομη σχέση και η αυτοδιαφήμιση

Κόλαφος Economist στον Τραμπ για το Ιράν: Πόλεμος χωρίς στρατηγική

Σκάνδαλο Epstein: Στη δημοσιότητα «χαμένα» αρχεία του FBI με νέες καταγγελίες κατά του Τραμπ

gosling mendes

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» θα πραγματοποιηθούν στο Hellfest (photos/videos)

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός έκανε… ράλι στα Καλύβια – Χωρίς δίπλωμα, έτρεχε με 151 χλμ. και απείλησε αστυνομικούς

media mouse entos
MEDIA

Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:05
