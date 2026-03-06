«Παρτάρουν» στα καταφύγια οι Ισραηλινοί, πληθαίνουν οι νεκροί σε Ιράν, Λίβανο και Γάζα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Περισσότερα από 11.770 δημόσια καταφύγια υπάρχουν σε όλο το Ισραήλ. Σε αυτά οι πολίτες μπορούν να καλυφθούν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να περνούν άσχημα οι Ισραηλινοί, καθώς βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ορισμένους να διασκεδάζουν σε πολλά από αυτά τα καταφύγια, καθώς γιόρταζαν το εβραϊκό φεστιβάλ Πουρίμ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν και τον Λίβανο.
Βέβαια, την ώρα που οι Ισραηλινοί καταναλώνουν αλκοόλ και διασκεδάζουν, άμαχοι από το Ιράν, τον Λίβανο και την Γάζα βομβαρδίζονται. Ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα ανέρχεται σε 217, ενώ σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται οι εκτοπισμένοι, με τους νεκρούς στο Ιράν να έχουν ξεπεράσει τους 1.500.
