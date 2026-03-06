«Παρτάρουν» στα καταφύγια οι Ισραηλινοί, πληθαίνουν οι νεκροί σε Ιράν, Λίβανο και Γάζα (Video)

Περισσότερα από 11.770 δημόσια καταφύγια υπάρχουν σε όλο το Ισραήλ. Σε αυτά οι πολίτες μπορούν να καλυφθούν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να περνούν άσχημα οι Ισραηλινοί, καθώς βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ορισμένους να διασκεδάζουν σε πολλά από αυτά τα καταφύγια, καθώς γιόρταζαν το εβραϊκό φεστιβάλ Πουρίμ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν και τον Λίβανο.

Israelis were filmed partying in bomb shelters while Israel’s attacks force Iranian, Lebanese and Palestinian people to flee for their lives.



In Israel itself, over half of Palestinian citizens of Israel do not have access to shelters and are often denied entry. pic.twitter.com/ah34nXgRth — AJ+ (@ajplus) March 6, 2026

Βέβαια, την ώρα που οι Ισραηλινοί καταναλώνουν αλκοόλ και διασκεδάζουν, άμαχοι από το Ιράν, τον Λίβανο και την Γάζα βομβαρδίζονται. Ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα ανέρχεται σε 217, ενώ σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται οι εκτοπισμένοι, με τους νεκρούς στο Ιράν να έχουν ξεπεράσει τους 1.500.

Διαβάστε επίσης

Κρίστι Νόεμ: Πώς ο Τραμπ κατέληξε να «καρατομήσει» την «ICE Barbie» – Τα αεροπλάνα, η παράνομη σχέση και η αυτοδιαφήμιση

Κόλαφος Economist στον Τραμπ για το Ιράν: Πόλεμος χωρίς στρατηγική

Σκάνδαλο Epstein: Στη δημοσιότητα «χαμένα» αρχεία του FBI με νέες καταγγελίες κατά του Τραμπ