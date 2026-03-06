Πόσο κοστίζει στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν – Το αστρονομικό ημερήσιο κόστος της «Operation Epic Fury»

Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης «Operation Epic Fury» στο Ιράν, οι οικονομικές συνέπειες για τους Αμερικανούς φορολογούμενους αρχίζουν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης.

Το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιοποιήσει καμία σχετική εκτίμηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει στο Κογκρέσο αίτημα για συμπληρωματικό προϋπολογισμό που να καλύπτει τη χρηματοδότηση της επιχείρησης.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και δεν θα γνωρίζουμε το κόστος μέχρι να ολοκληρωθεί», υπογράμμισε η Λίντσεϊ Κοσγκαριάν, διευθύντρια προγράμματος του National Priorities Project στο Institute for Policy Studies. Η ίδια πρόσθεσε ότι η σύγκρουση «δεν είναι αναγκαία» και αποσπά πόρους από άλλες πολιτικές που θα μπορούσαν «να κάνουν τη ζωή πιο προσιτή για τους Αμερικανούς».

Η Κοσγκαριάν τόνισε ακόμη ότι: «Το κόστος του πολέμου στο Ιράκ έφτασε τελικά σχεδόν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως, αυτό το ποσό θα μπορούσε εύκολα να γίνει αστρονομικό».

Ημερήσιο κόστος που ξεπερνά τα 891 εκατ. δολάρια την ημέρα

Σύμφωνα με ανάλυση ενός think tank στην Ουάσιγκτον, οι τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις κοστίζουν περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια καθημερινά. Η εκτίμηση βασίζεται σε στοιχεία του Πενταγώνου σχετικά με τους στόχους που έχουν πλήξει οι αμερικανικές δυνάμεις και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) προβλέπει ότι το κόστος μπορεί να μειωθεί στο μέλλον, καθώς οι ΗΠΑ θα στραφούν σε «φθηνότερα πυρομαχικά» και θα περιοριστεί η χρήση drones και πυραύλων από πλευράς Ιράν.

«Ωστόσο, το μελλοντικό κόστος θα εξαρτηθεί κυρίως από την ένταση των επιχειρήσεων και από το πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα αντίποινα του Ιράν», προσθέτει το CSIS στην έκθεσή του.

Αεροπλάνα, πλοία και στρατός: Η κατανομή του κόστους

Η ανάλυση του CSIS δείχνει ότι τα υψηλότερα έξοδα προέρχονται από τις αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις, καθώς και από τις χερσαίες δυνάμεις. Οι καθημερινές δαπάνες ανά τύπο επιχείρησης υπολογίζονται ως εξής:

Αεροπορικές επιχειρήσεις: περίπου 30 εκατ. δολάρια

περίπου 30 εκατ. δολάρια Ναυτικές επιχειρήσεις: περίπου 15 εκατ. δολάρια

περίπου 15 εκατ. δολάρια Χερσαίες δυνάμεις: περίπου 1,6 εκατ. δολάρια

Ημερήσιο κόστος στρατιωτικών μέσων

Αεροπορικά μέσα

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς: 9 εκατ. δολάρια

Αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρου: 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικά αεροσκάφη (μη stealth): 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικά αεροσκάφη stealth: 5 εκατ. δολάρια

Ναυτικά μέσα

Αεροπλανοφόρο: 6 εκατ. δολάρια

Αντιτορπιλικό: 5 εκατ. δολάρια

Χερσαία μέσα

Ταξιαρχία πυροβολικού: 1 εκατ. δολάρια

Τάγμα της Εθνοφρουράς: λιγότερο από 1 εκατ. δολάρια

Σύγκριση με τα πλήγματα του καλοκαιριού του 2025

Τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, κατά την επιχείρηση «Midnight Hammer», κόστισαν λιγότερο από τις πρώτες 100 ώρες των τρεχουσών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η περσινή επιχείρηση, ωστόσο, διήρκεσε μόλις περίπου δυόμισι ώρες.

Το CSIS εκτιμά ότι οι πρώτες 100 ώρες του πολέμου έχουν ήδη κοστίσει 3,7 δισ. δολάρια. Από την άλλη, το πρόγραμμα Costs of War του Brown University εκτίμησε ότι τα περσινά πλήγματα κόστισαν μεταξύ 2,04 και 2,26 δισ. δολαρίων.

Τα κυριότερα έξοδα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Midnight Hammer» περιλάμβαναν:

40 βόμβες MOP των 30.000 λιβρών (49 έως 70 εκατ. δολάρια)

7 stealth βομβαρδιστικά B-2 (31,75 έως 37,8 εκατ. δολάρια)

24 πυραύλους Tomahawk (36 έως 45,6 εκατ. δολάρια)

Πιθανό συνολικό κόστος έως 95 δισ. δολάρια

Η διάρκεια της επιχείρησης παραμένει αβέβαιη, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διαφορετικές εκτιμήσεις, από δύο έως έξι εβδομάδες. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «μόλις ξεκινάμε», προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «επιταχύνουν» τις επιχειρήσεις.

Ο Κεντ Σμέτερς, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας Penn Wharton Budget Model του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, ανέφερε στο CNN ότι ένας πόλεμος διάρκειας δύο μηνών θα μπορούσε να κοστίσει από 40 έως 95 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων και την ταχύτητα αναπλήρωσης των πυρομαχικών. Η ομάδα παρέχει μη κομματική ανάλυση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών.

«Το είδος της επένδυσης για το οποίο μιλάμε σήμερα ωχριά σε σύγκριση με το κόστος που θα είχε το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει ένα πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Σμέτερς, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε «τρισεκατομμύρια επί τρισεκατομμυρίων δολαρίων ζημιές».

