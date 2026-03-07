search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 12:46
07.03.2026 09:35

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

07.03.2026 09:35
Οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή για να συζητήσουν «τις ιρανικές επιθέσεις στα εδάφη αρκετών αραβικών χωρών», δήλωσε ο βοηθός γενικός γραμματέας του μπλοκ στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης, ζητήθηκε από το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, δήλωσε ο Χοσάμ Ζάκι.

Η συγγνώμη και η διαβεβαίωση Πεζεσκιάν

Υπενθυμίζεται πως χθες Παρασκευή, το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο του Ιράν αποφάσισε ότι οι γειτονικές χώρες δεν θα δέχονται πλέον επιθέσεις, εκτός εάν κάποια επίθεση κατά της Τεχεράνης προέρχεται από αυτές τις χώρες, δήλωσε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες για τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

