Ιράν: Χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμιο στο Ιράκ, απειλές προς Ευρώπη αν εμπλακεί – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

Δίχως τέλος το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη και την Βηρυτό να φλέγονται από ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τα ξημερώματα της Παρασκευής, την ώρα που το Ιράν απαντά με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και χωρών του περσικού κόλπου.

Τα πλήγματα συνεχίστηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή, από την Τεχεράνη μέχρι μεγάλες πόλεις του Κόλπου, το Ιρακινό Κουρδιστάν και τον Λίβανο, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του οποίου φεύγουν για να γλιτώσουν από τις μάχες. Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου από νότιες συνοικίες της Βηρυτού έδειχναν κατεστραμμένα κτίρια και απανθρακωμένα αυτοκίνητα μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφευγαν για να γλιτώσουν από τον όλεθρο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εισέρχεται σε νέο στάδιο της εκστρατείας του κατά του Ιράν, ενώ υποστηρίζει ότι διαθέτει “επιπλέον αιφνιδιαστικές κινήσεις”. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ότι τα πλήγματα κατά του Ιράν θα “ενταθούν δραματικά”. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι 50 αεροσκάφη διέλυσαν το υπόγειο καταφύγιο του δολοφονημένου Αλί Χαμενεΐ με 100 βόμβες. Ο Τραμπ στηρίζει ανοιχτά επίθεση των Κούρδων στο Ιράν.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, εξαπέλυσε νέες επιθέσεις αντιποίνων από τα ξημερώματα εναντίον χωρών του Κόλπου, που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ. Για επιθέσεις με νέου τύπου πυραύλους απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στο Κουβέιτ.

Δίχως τέλος και οι συναγερμοί στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ βαθαίνει και η εμπλοκή της Ελλάδας, καθώς μετά την Κάρπαθο η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας αποφάσισε να στείλει μέσα στις επόμενες ώρες σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός του Λιβάνου, ενώ δεκάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, ενώ σοβαρή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία απηύθυνε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ Καάμπι. Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός των επόμενων εβδομάδων και θα οδηγήσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Live εικόνα:

Live οι εξελίξεις: