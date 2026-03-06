Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέες επιδρομές σε Τεχεράνη και Βηρυτό, αντίποινα του Ιράν σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν – «Εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό του πολέμου», λένε οι ΗΠΑ (Live οι εξελίξεις)

Στην έβδομη ημέρα εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν, με νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μεγάλης κλίμακας να πλήττουν την Τεχεράνη και το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις αντιποίνων σε στόχους στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της 6η ημέρας των συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν πλήρη έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ σύμφωνα με το Πεντάγωνο οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά 90% από την έναρξη της σύγκρουσης.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας ότι ξεκίνησαν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι «υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκστρατεία περνά στην «επόμενη φάση» του πολέμου, μετά από 2.500 πλήγματα με περισσότερα από 6.000 όπλα.

«Έχουμε ακόμη εκπλήξεις μπροστά μας», ανέφερε.

Live οι εξελίξεις:

Live εικόνα:

Ιρανικά αντίποινα σε χώρες της περιοχής

Οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων συνεχίζονται σε στόχους που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι αποκρούστηκε επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ, της μεγαλύτερης βάσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Στο Μπαχρέιν, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ιρανική επιδρομή έπληξε ξενοδοχείο και δύο πολυκατοικίες στη Μανάμα, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς θύματα.

Νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

Την προηγούμενη ημέρα είχε σημειωθεί επίσης πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν, η οποία αποδόθηκε σε ιρανικό πλήγμα.

Επιθέσεις σε Ισραήλ και στόχους των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν 131 drones πάνω από τον εναέριο χώρο τους.

Το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα «μετανιώσουν» για τη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό.

Η στρατηγική των ΗΠΑ και η πορεία των επιχειρήσεων

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του ιρανικού ναυτικού, μεταξύ των οποίων και πλοίο-φορέα drones μεγέθους αντίστοιχου με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι μέσα στις τελευταίες 72 ώρες έχουν πληγεί περίπου 200 στόχοι στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Πεντάγωνο: «Εμείς θέτουμε το χρονοδιάγραμμα»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων.

«Εμείς θέτουμε το τέμπο. Εμείς θέτουμε το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν έως και οκτώ εβδομάδες, ενώ υπογράμμισε ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών είναι πλήρη.

«Μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε αποφασιστικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ είναι «ακλόνητη».

Πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ απέρριψε με 219 ψήφους κατά και 212 υπέρ πρόταση που θα περιόριζε τις εξουσίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν.

Το μέτρο θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, επιδιώκοντας μια νέα ηγεσία πιο φιλική προς τις ΗΠΑ.

Μαζικοί εκτοπισμοί και διεθνείς επιπτώσεις

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τουλάχιστον 330.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ αυτών:

περίπου 100.000 έχουν εγκαταλείψει την Τεχεράνη

84.000 έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο

περίπου 118.000 μετακινήθηκαν σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Παράλληλα, περισσότερες από 11.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε 10 χώρες της περιοχής από τις 28 Φεβρουαρίου.

Στρατιωτική κινητοποίηση στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν την παρουσία τους στην περιοχή με αμυντικό χαρακτήρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα στείλει τέσσερα επιπλέον μαχητικά Typhoon στο Κατάρ, ενώ Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα για την προστασία των συμμάχων τους.

