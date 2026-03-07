search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 08:24

Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Μίσιγκαν – Τουλάχιστον 4 νεκροί (Videos)

07.03.2026 08:24
anemostrovilos_usa

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την πολιτεία του Μίσιγκαν, στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην κομητεία Κας, στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας, σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη, που έκανε επίσης λόγο για «αρκετούς τραυματίες».

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WTVB που επικαλέστηκε τον τοπικό σερίφη, άλλος ανεμοστρόβιλος κοντά στη Γιούνιον Σίτι, στο νότιο τμήμα του Μίσιγκαν, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 12 άλλων.

Η κυβερνήτης της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ ενεργοποίησε χθες βράδυ κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πώληση 12.000 βομβών στο Ισραήλ, αξίας 151 εκατομμυρίων δολαρίων

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Καταστράφηκε ολοσχερώς 5όροφη πολυκατοικία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εφιαλτική η νύχτα στην Τεχεράνη, σκληρές μάχες ισραηλινών με Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

tourismos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός και Πόλεμος: Το Οικονομικό Ντόμινο στη Μεσόγειο και η Ανθεκτικότητα του Ελληνικού Μοντέλου»

metaxas kke magnisia- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

«Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός! ΕΞΩ η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

metrita xrysos ouggaria
ΚΟΣΜΟΣ

«Τζακ-ποτ» πέτυχε η Ουγγαρία: Βρήκε εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και χρυσό σε ουκρανική πομπή με τεθωρακισμένα οχήματα

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 09:35
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου

kaysima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπιράλ ακρίβειας λόγω πετρελαίου – καύσιμα και μεταφορές ανεβάζουν το κόστος ζωής

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ταρσανά – Κάηκαν τρία σκάφη, ερευνώνται τα αίτια (Video)

1 / 3