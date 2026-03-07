Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Μίσιγκαν – Τουλάχιστον 4 νεκροί (Videos)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την πολιτεία του Μίσιγκαν, στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην κομητεία Κας, στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας, σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη, που έκανε επίσης λόγο για «αρκετούς τραυματίες».

MICHIGAN MAYHEM 🌪️: Powerful tornado caught on camera ripping through a lakeside community in Union City, Michigan as it flattened homes and carved a path of deadly destruction in its wake across southwestern Michigan. pic.twitter.com/3IML0dTp8A — FOX Weather (@foxweather) March 7, 2026

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WTVB που επικαλέστηκε τον τοπικό σερίφη, άλλος ανεμοστρόβιλος κοντά στη Γιούνιον Σίτι, στο νότιο τμήμα του Μίσιγκαν, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 12 άλλων.

Η κυβερνήτης της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ ενεργοποίησε χθες βράδυ κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν.

