Ιράν: Νεκρός έβδομος Αμερικανός στρατιώτης, ο Τραμπ θέλει να στείλει ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσει εμπλουτισμένο ουράνιο

Το Ιράν βομβάρδισε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ παράλληλα, ένας έβδομος Αμερικανός στρατιώτης ανακοινώθηκε νεκρός από πλήγματα της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός εν τω μεταξύ ξεκίνησε νέο κύκλο εκτεταμένων επιθέσεων στη Τεχεράνη, αλλά και σε «επιπλέον περιοχές» από το απόγευμα.

Νεκρός Αμερικανός στρατιώτης

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έκανε γνωστό πως Αμερικανός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του. Πρόκειται για την έβδομη απώλεια της χώρας στον πόλεμο με το Ιράν. Αμερικανός στρατιώτης που είχε τραυματιστεί σε μία από τις επιθέσεις του Ιράν τα πρώτα 24ωρα του πολέμου.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το μέλος των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκε σε επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτών στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου.

«Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώνεται εν ώρα μάχης κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», αναφέρει η CENTCOM, που δεν έδωσε το όνομα του νεκρού στη δημοσιότητα καθώς πρώτα θα ενημερωθεί επισήμως η οικογένειά του.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… March 8, 2026

Bloomberg: Ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων, θέλει να κατασχέσει το ουράνιο του Ιράν

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα να στείλει ειδικές δυνάμεις στο Ιράν ώστε να κατασχέσει εγκαίρως το εμπλουτισμένο ουράνιο που θεωρεί πως διαθέτει η Τεχεράνη.

Τρεις αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο, εκφράζοντας την ανησυχία των ΗΠΑ πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικά όπλα άμεσα, ως αντίποινα για τις επιθέσεις που έχει δεχτεί εδώ και μία εβδομάδα.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έλεγαν ότι κατέστρεψαν βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο καλοκαίρι, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Ο Τραμπ αναγνώρισε πως χρειάζεται νέα επιχείρηση καθώς το Ιράν διαθέτει ουράνιο ικανό να πυροδοτήσει 11 πυρηνικές βόμβες, κατά τις εκτιμήσεις.

Χτύπημα κατά πολιτών στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, εκτός των δύο νεκρών υπάρχουν και 12 τραυματίες.

Πρόκειται για επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην επαρχία al-Kharj.

Το Ισραήλ χτυπά Τεχεράνη και άλλες περιοχές

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων κατά το οποίπ έπληξε τη Διοίκηση Διαστήματος και Δορυφόρων των Φρουρών της Επανάστασης και 50 αποθήκες πυρομαχικών.

Οι επιθέσεις στόχευαν κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου ελέγχου δορυφόρων Khayyam, των βάσεων Basij, του αρχηγείου εσωτερικής ασφάλειας και των χερσαίων δυνάμεων των Φρουρών.

IDF: Θα κρατήσει πολύ καιρό ο πόλεμος

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το στρατό.

«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Ο απολογισμός του πολέμου στο Ιράν

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαϊντ Ιραβανί, 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, από τις επιθέσεις του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί 394 άνθρωποι στον Λίβανο, εκ των οποίων τα 83 ήταν παιδιά.

Το Ισραήλ θρηνεί 10 απώλειες, ενώ 1.929 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν χάσει έξι στρατιώτες μετά από επίθεση από drone.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα και στο Κουβέιτ δύο στρατιωτικοί και δύο συνοριοφύλακες μαζί με ένα μικρό κορίτσι από θραύσματα.

