COSMOTE TV: Ξημερώματα Δευτέρας η τελετή των βραβείων Όσκαρ σε απευθείας μετάδοση (video)

Στη 01:00 της Δευτέρας (16/3) -16:00 Κυριακής (15/3), ώρα δυτικής ακτής ΗΠΑ- και σε απευθείας μετάδοση από το Dolby® Theater, του Χόλιγουντ, η COSMOTE TV θα μεταδώσει -κατά αποκλειστικότητα- την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, από το κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS.

Νωρίτερα, στις 23:30 της Κυριακής (15/3), οι συνδρομητές της πλατφόρμας θα «μπουν» στην ατμόσφαιρα του τελετουργικού της γιορτής του παγκόσμιου κινηματογράφου με την εκπομπή «OSCARS’® Night», στην οποία ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος φιλοξενώντας εκπροσώπους από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης θα σχολιάσουν τις υποψηφιότητες και θα κάνουν προβλέψεις για τους νικητές.

Φυσικά, θα καταγραφεί «ζωντανά» η άφιξη των υποψηφίων στο περίφημο «κόκκινο χαλί».

Όλη η βραδιά των Όσκαρ (κόκκινο χαλί, τελετή απονομής) θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα (16/3) στις 19:40 (COSMOTE CINEMA OSCARS), ενώ θα είναι διαθέσιμη και στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Στη φετινή τελετή για πρώτη φορά θα υπάρχει κατηγορία «Best Casting» με το αντίστοιχο Όσκαρ.

