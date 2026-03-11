ΜΜΕ ΗΠΑ: Η επόμενη ημέρα του CNN, «σημείο καμπής» για την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία στην Αμερική

Η επόμενη μέρα για το CNN μετά την ολοκλήρωση εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount/Skydance, από την έντονη ανησυχία, που προκαλεί στις ΗΠΑ, μοιάζει να είναι σημείο καμπής για την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία, σύμφωνα με αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι μετασχηματισμοί και οι κρίσεις που συντελούνται στην βιομηχανία ενημέρωσης των ΗΠΑ μετράνε χρόνια. Η ανησυχία υπήρχε, ήδη από την πρώτη θητεία Τράμπ στην διακυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με αναλυτές του μιντιακού οικοσυστήματος της.

Αν αυξάνεται η ένταση της αυτό οφείλεται στην κλιμάκωση των τεκτονικών αλλαγών που συμβαίνουν, όχι μόνον στον παραδοσιακό- έγχαρτο- Τύπο αλλά και στο χώρο των αμερικανικών μιντιακών ομίλων και τηλεοπτικών δικτύων.

Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια συμπυκνώνεται στον αμερικανικό νεολογισμό «Newsconomics» με το εύληπτο νόημα. Εξαγορές και συγχωνεύσεις οργανισμών Ενημέρωσης αλλά και «λουκέτα» με αθρόες απώλειες θέσεων εργασίας. Και στο φόντο η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ταυτόχρονα εφαρμόζεται πολιτική προσπάθεια να κατασταλεί «ο ισχυρός εθνικός δημοσιογραφικός κλάδος», αναφέρει ο αναλυτής Κεν Ντόκτορ , δημοσιογράφος, από το 2020 ψηφιακός εκδότης, και τακτικός συνεργάτης από το 2011 έως το 2020 του Nieman Journalism Lab του Χάρβαρντ.

Δεν έχει συμπληρωθεί μήνας από την ανακοίνωση του Άντερσον Κούπερ ότι σταματά να είναι ανταποκριτής της θρυλικής «60 minutes» του CBS

Λίγο νωρίτερα, τον ίδιο μήνα, απολύθηκαν σχεδόν οι μισοί δημοσιογράφοι της Washington Post του μεγιστάνα Τζεφ Μπεζος. Το περασμένο καλοκαίρι η κυβερνηση πέρασε οικονομική θηλιά στα δημόσια ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Τέλος Μαΐου το CBS (ιδιοκτησίας της Paramount/Skydance του Ντέιβιντ Έλισον) καταργεί το δημοφιλές «The Late Show» που μεταδιδόταν από το 1993 και παρουσίαζε από το Σεπτέμβριο του 2015 ο Στίβεν Κολμπέρ.

Το CBS News παρουσιάζει πτωτική τάση. Η NPR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει μια γενική κρίση που προκάλεσε η ξαφνική διακοπή χρηματοδότησης και η ανάκτηση κεφαλαίων. Η φήμη της Washington Post έχει αμαυρωθεί, το προσωπικό της έχει μειωθεί, η αποστολή της βρίσκεται σε αβεβαιότητα και οι σελίδες με τις απόψεις της έχουν αναδιαμορφωθεί.

Η εφημερίδα L.A. Times, που συμβάλλει κατά καιρούς στον εθνικό διάλογο, συνεχίζει να χάνει αξιόλογους επαγγελματίες της δημοσιογραφίας.

Η εξαγορά από τον Έλισον και η σταδιακή μεταμόρφωση του CBS έχουν προκαλέσει ρίγη σε πολλούς, ιδίως από τον δημοσιογραφικό κλάδο των ΗΠΑ.

Στο επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι το CNN μπορεί να έχει την ίδια τύχη με το CBS News.

Ακόμα και στα λεπτομερέστερα των ρεπορτάζ για την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount/Skydance του Έλισον, συνήθως υπήρχαν μόνο μερικές παράγραφοι για το CNN, που το εμφάνιζαν ως ένα λιγότερο οικονομικά αξιόλογο στοιχείο στη διαδικασία πώλησης, παρατηρεί ο Κεν Ντόκτορ.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, τα μεγάλα εθνικά μέσα ενημέρωσης που παρείχαν ουσιαστική κάλυψη της λογοδοσίας ήταν λίγα, αλλά εξακολουθούσαν να αποτελούν ένα σχετικά αποτελεσματικό αντίβαρο. Μεταξύ αυτών των αξιόπιστων μέσων της πρώτης θητείας συγκαταλέγονται οι εφημερίδες The New York Times και The Washington Post, το CNN και το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR.

Τα ακριβή, επιτόπια ρεπορτάζ, τα οποία κατά τους αναλυτές συνιστούν το πραγματικό νόμισμα της δημοκρατικής ζωής «έχουνυποτιμηθεί σε έναν κόσμο ανεξέλεγκτου κρατικού καπιταλισμού». Επιπλέον, το θεσπισμένο εδώ και έναν αιώνα προστατευτικό πλαίσιο για τον Τύπο και την ελευθεροτυπία φαίνεται να έχει εξαφανιστεί σε μια στιγμή.

Με το μέλλον του CNN να βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση, από εκείνους που έδειξαν ανθεκτικότητα στην πρώτη διακυβέρνηση Τράμπ, φαίνεται να απομένει η εφημερίδα The New York Times. Η ψηφιακή της μεταμόρφωση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχει σχεδόν 13 εκατομμύρια συνδρομητές, και μόνο 500.000 από αυτούς εξακολουθούν να λαμβάνουν έντυπη έκδοση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, περίπου 32,6 εκατ. τηλεθεατές παρακολούθησαν την ομιλία του Προέδρου Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης το 2026 , με το Fox News να προηγείται με περισσότερους από εννέα εκατ. τηλεθεατές, ακολουθούμενο από το ABC με πέντε εκατ.α και το CNN με δύο εκατομμύρια. Στην αντίστοιχη ομιλία του 2024 με τον Μπάιντεν πρόεδρο, το Fox ήταν και τότε πρώτο, αλλά με μικρή διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Αν και πολλοί επέλεξαν να μην παρακολουθήσουν καθόλου την ομιλία, εκτιμάται, από την παρατήρηση των δεδομένων τηλεθεασης, ότι υποδηλώνεται η νέα επικράτηση συντηρητικών ΜΜΕ όπως του Fox και των «απογόνων» του (Newsmax, OANN, Real America’s Voice και NewsNation της Nexstar).

Οι εξαγορές (και συγχωνεύσεις) οργανισμών Ενημέρωσης δεν γίνονται μόνον για την εξουσία και τον έλεγχο της πληροφορίας. Σε αυτή το σημείο «μπαίνει» η Τεχνητή Νοημοσύνη. Συνοπτικά: Λιγότεροι δημοσιογράφοι, περισσότερη τεχνολογία εξοικονόμησης κόστους.

Το περιγράφει καλύτερα στην ανάλυση του ο Κεν Ντόκτορ: «Παραδοσιακές βιομηχανίες με προβληματικά επιχειρηματικά μοντέλα που χρειάζονται εκσυγχρονισμό, και νέοι αγοραστές οι οποίοι φαίνονται πιο πρόθυμοι να πολιτικοποιήσουν και να κερδίσουν την εύνοια της εξουσίας παρά να ανανεώσουν και να διατηρήσουν τα δημοσιογραφικά θεμέλια που κάνουν αυτές τις εταιρείες πραγματικά πολύτιμες».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε και τίποτα άλλο

Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα

