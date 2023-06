Η κυκλοφορία των μεγαλύτερων εφημερίδων στις ΗΠΑ μειώθηκε συνολικά κατά 14% το πρώτο τρίμηνο του 2023, συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όμως τα μηνύματα από τις ψηφιακές συνδρομές αξιολογούνται ως ελπιδοφόρα, από αναλυτές των ΜΜΕ και του πιο συγκεκριμένα του κλάδου των αμερικανικών μίντια.

Η εφημερίδα The Wall Street Journal είχε κυκλοφορία 609.654 φύλλα στις ΗΠΑ, μειωμένα κατά 13% σε σχέση με πέρσι, η The New York Times, δεύτερη σε πωλήσεις φύλλων, είχε κυκλοφορία 296.329 φύλλα, όμως με κάμψη 10% και η The Washington Post, η οποία ανέβηκε μια θέση στην λίστα δεδομένων της Alliance for Audited Media, πούλησε 139.232 φύλλα, όμως σε σχέση με πέρσι ήταν λιγότερα κατά 12%.

Η New York Post της News Corp, η οποία αποδείχθηκε από τις πιο ανθεκτικές εφημερίδες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, κατέλαβε την τέταρτη θέση (135.983 φύλλα). Ο τίτλος, ο οποίος έχει αναρριχηθεί διαδοχικά στις πρόσφατες κατατάξεις, σημείωσε τη μικρότερη πτώση κυκλοφορίας σε ετήσια βάση μεταξύ των δέκα πρώτων εφημερίδων (7%).

Απο τους «βαρείς»- και διεθνώς γνωστούς- τίτλους αμερικανικών εφημερίδων, οι USA Today του ομίλου Gannett και Los Angeles Times των εκδόσεων California Times, παρουσίασαν μείωση κυκλοφορίας της τάξης του 17% κάθε μία.

Η USA Today πούλησε 132.641 φύλλα και υποχώρησε δύο θέσεις στη γενική κατάταξη, από την τρίτη στην οποία βρισκόταν προηγουμένως. Η εφημερίδα, αναφέρουν ειδικοί αναλυτές του κλάδου των εφημερίδων, δεν έχει ανακάμψει από το πλήγμα το οποίο δέχθηκε κατά την περίοδο της Πανδημίας, με ραγδαία πτώση στις πωλήσεις προς ξενοδοχεία της χώρας, τα οποία αγόραζαν φύλλα και τα διέθεταν δωρεάν στους επισκέπτες τους.

Η L.A. Times του δισεκατομμυριούχου χειρουργού Πάτρικ Σουν Σιόνγκ είχε πουλήσει 118.758 φύλλα σύμφωνα με την Alliance for Audited Media.

Η μεγαλύτερη μεταβολή (32%), με αρνητικό πρόσημο, καταγράφηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας The Atlanta Journal- Constitution (της Cox Enterprices) η οποία πούλησε 39.070.

Τα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των ίδιων δημοσιογραφικών τίτλων είναι αισιόδοξα. Τονίζεται όμως πως οι έντυπες εκδόσεις παραμένουν σημαντικές πηγές εσόδων για τον κλάδο, για την «κυκλοφορία» αλλά και για τα διαφημιστικά έσοδα.

Η New York Times Company ανέφερε εννέα εκατ. συνδρομητές μόνον κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας, αύξηση κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και η WSJ είχε 3,3 εκατ. συνδρομητές μόνον τον Μάρτιο.

Μεταξύ των κορυφαίων τίτλων τοπικών εφημερίδων η L.A. Times υπολογίζεται ότι έχει περι τους 500.000 συνδρομητές και η περίφημη (βραβευμένη με Πούλιτζερ το 2003 για την αποκάλυψη του σκανδάλου παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Καθολικής εκκλησίας) Boston Globe 255.000 συνδρομητές στην ηλεκτρονική έκδοση της όταν η έντυπη έκδοση της πούλησε στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 60.500 φύλλα.

