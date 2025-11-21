search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 10:30

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

21.11.2025 10:30
kartsana-new

Στο πλατό της εκπομπής Happy Day βρέθηκε η Γωγώ Καρτσάνα, με αφορμή την επιστροφή της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μητρότητα, επισημαίνοντας ότι ο πιο όμορφος ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μητέρας. Τόνισε δε, ότι το να μεγαλώνεις αγόρι είναι λίγο δύσκολο, καθώς «υπάρχει μια αντιδραστικότητα».

«Ο γιος μου είναι τεσσερισήμισι χρονών και έχει άποψη, από μικρή ηλικία είναι η αλήθεια. Τώρα είμαστε καλύτερα, γιατί πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά λίγο. Δεν είχα μεγαλώσει με αγόρια, δεν είχα αδελφό, οπότε τώρα βιώνω το τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα αγόρι. Είναι λίγο δύσκολο. Καλός είναι και ήρεμος, δεν είναι από τα ζωηρά παιδιά, αλλά υπάρχει μια αντιδραστικότητα. Τρώω ξύλο» είπε, χαριτολογώντας.

Διαβάστε επίσης:

Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει κι εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, καλύτερα να με έπιαναν» (Video)

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο μπασίστας των Stone Roses και Primal Scream, Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flu_vaccine_new
ΥΓΕΙΑ

ECDC: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης που εμφανίστηκε σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα – Φόβοι για δύσκολη χρονιά

ADWNIS_TSIPRAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για «Ιθάκη»: Το βιβλίο του Τσίπρα αποκαλύπτει τον «πραγματικά πολύ κακό του χαρακτήρα»

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

ukraine_drone_attack
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Θα είναι έτοιμο «εντός ημερών»

pancreas_new
ΥΓΕΙΑ

Ηπατίτιδα C και καρκίνος του παγκρέατος: Ένας νέος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:43
flu_vaccine_new
ΥΓΕΙΑ

ECDC: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης που εμφανίστηκε σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα – Φόβοι για δύσκολη χρονιά

ADWNIS_TSIPRAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για «Ιθάκη»: Το βιβλίο του Τσίπρα αποκαλύπτει τον «πραγματικά πολύ κακό του χαρακτήρα»

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

1 / 3