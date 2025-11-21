Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Στο πλατό της εκπομπής Happy Day βρέθηκε η Γωγώ Καρτσάνα, με αφορμή την επιστροφή της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μητρότητα, επισημαίνοντας ότι ο πιο όμορφος ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μητέρας. Τόνισε δε, ότι το να μεγαλώνεις αγόρι είναι λίγο δύσκολο, καθώς «υπάρχει μια αντιδραστικότητα».

«Ο γιος μου είναι τεσσερισήμισι χρονών και έχει άποψη, από μικρή ηλικία είναι η αλήθεια. Τώρα είμαστε καλύτερα, γιατί πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά λίγο. Δεν είχα μεγαλώσει με αγόρια, δεν είχα αδελφό, οπότε τώρα βιώνω το τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα αγόρι. Είναι λίγο δύσκολο. Καλός είναι και ήρεμος, δεν είναι από τα ζωηρά παιδιά, αλλά υπάρχει μια αντιδραστικότητα. Τρώω ξύλο» είπε, χαριτολογώντας.

