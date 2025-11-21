search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 11:52

«Κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο» – Ξέσπασε σε κλάματα η κόρη του Μπρους Γουίλις (Video)

21.11.2025 11:52
Rumer-Willis-new

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα ως μόνη μητέρα μίλησε η Ράμερ Γουίλις η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα ευάλωτη στιγμή.

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ η οποία μεγαλώνει μόνη τη δίχρονη κόρη της, Λουέτα μετά τον χωρισμό της από τον Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, τόνισε ότι υπάρχουν ημέρες που το βάρος της ευθύνης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό, παρά το γεγονός ότι η μικρή της δεν αποτελεί ποτέ «δύσκολο κομμάτι» στη ζωή της.

«Μόλις έριξα ένα καλό κλάμα στο δάσος… κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο. Εκείνη δεν είναι δύσκολη (ποτέ), αλλά κάποιες φορές το να κάνεις τα πάντα μόνη σου μπορεί να γίνει πραγματικά βαρύ» ακούγεται να λέει σε story που δημοσίευσε στο Instagram όπου τη βλέπουμε να περπατά μέσα στο δάσος δακρυσμένη.

«Είσαι καθαρή μαγεία. Γεννημένη στο σπίτι… είσαι περισσότερα απ’ ό,τι ονειρευτήκαμε ποτέ» είχε γράψει σε ανάρτησή της η Ράμερ Γουίλις τον Απρίλιο του 2023, ανακοινώνοντας τότε τη γέννηση της κόρης της, Λουέτα. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2024, αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Τόμας χώρισαν.

«Όχι, είμαι μόνη μαμά και έχουμε κοινή επιμέλεια. Είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου και θα είμαι πάντα ευγνώμων που αυτή η σχέση μου έφερε αυτό το παιδί» είχε δηλώσει σε σχετική ερώτηση follower.

Λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του χωρισμού, η Ράμερ Γουίλις απαθανατίστηκε από παπαράτσι σε τρυφερά στιγμιότυπα με έναν άγνωστο άντρα έξω από πυροσβεστικό σταθμό στο Λος Άντζελες, γεγονός που πυροδότησε νέες φήμες για την προσωπική της ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει κι εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, καλύτερα να με έπιαναν» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thalassini_douma
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

maria-korina-machado-34344
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

karavokiri-new
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος σπάει το προοδευτικό αυτοδιοικητικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης – Απροσδόκητη χείρα βοήθειας στο Μαξίμου

ARGOLIKES EIDHSEIS
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση αδέσποτων σκυλιών (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 14:35
thalassini_douma
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνής διάκριση για την Ελληνίδα φωτογράφο Θαλασσινή Δούμα

maria-korina-machado-34344
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν πάει να παραλάβει το Νόμπελ

karavokiri-new
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη για το επεισόδιο ανάμεσα σε Γκλέτσο – Μουτίδου: «Φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του» (Video)

1 / 3