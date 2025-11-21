«Κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο» – Ξέσπασε σε κλάματα η κόρη του Μπρους Γουίλις (Video)

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα ως μόνη μητέρα μίλησε η Ράμερ Γουίλις η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα ευάλωτη στιγμή.

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ η οποία μεγαλώνει μόνη τη δίχρονη κόρη της, Λουέτα μετά τον χωρισμό της από τον Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, τόνισε ότι υπάρχουν ημέρες που το βάρος της ευθύνης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό, παρά το γεγονός ότι η μικρή της δεν αποτελεί ποτέ «δύσκολο κομμάτι» στη ζωή της.

Rumer Willis shared her candid thoughts about being a single parent to her and ex Derek Thomas’ 2-year-old daughter Louetta. https://t.co/64STU2ZVoN pic.twitter.com/fxx2ElswJu — E! News (@enews) November 20, 2025

«Μόλις έριξα ένα καλό κλάμα στο δάσος… κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο. Εκείνη δεν είναι δύσκολη (ποτέ), αλλά κάποιες φορές το να κάνεις τα πάντα μόνη σου μπορεί να γίνει πραγματικά βαρύ» ακούγεται να λέει σε story που δημοσίευσε στο Instagram όπου τη βλέπουμε να περπατά μέσα στο δάσος δακρυσμένη.

«Είσαι καθαρή μαγεία. Γεννημένη στο σπίτι… είσαι περισσότερα απ’ ό,τι ονειρευτήκαμε ποτέ» είχε γράψει σε ανάρτησή της η Ράμερ Γουίλις τον Απρίλιο του 2023, ανακοινώνοντας τότε τη γέννηση της κόρης της, Λουέτα. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2024, αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Τόμας χώρισαν.

«Όχι, είμαι μόνη μαμά και έχουμε κοινή επιμέλεια. Είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου και θα είμαι πάντα ευγνώμων που αυτή η σχέση μου έφερε αυτό το παιδί» είχε δηλώσει σε σχετική ερώτηση follower.

Λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του χωρισμού, η Ράμερ Γουίλις απαθανατίστηκε από παπαράτσι σε τρυφερά στιγμιότυπα με έναν άγνωστο άντρα έξω από πυροσβεστικό σταθμό στο Λος Άντζελες, γεγονός που πυροδότησε νέες φήμες για την προσωπική της ζωή.

