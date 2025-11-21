Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

Θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς και σεμνούς ανθρώπους του Χόλιγουντ, όμως πίσω από την επαγγελματική του πορεία και τη δημόσια εικόνα του κρύβεται μια ζωή με τραγικά γεγονότα και απώλειες που τον σημάδεψαν.

Ο λόγος για τον Κιάνου Ριβς ο οποίος κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, είναι πάντα αρκετά φειδωλός στις δηλώσεις του, ενώ έχει μιλήσει κατά καιρούς για το πώς αντιμετωπίζει την απώλεια.

Η απώλεια της κόρης του

Τον Δεκέμβριο του 1999, ο Ριβς και η σύντροφός του, Τζένιφερ Σάιμ, περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Ωστόσο, η κόρη τους γεννήθηκε νεκρή στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης. Το τραγικό αυτό γεγονός διέλυσε τη σχέση του ζευγαριού, με τους δυο τους να βυθίζονται σε περίοδο μακράς θλίψης.

Αν και ο Ριβς αποφεύγει να μιλά για εκείνες τις δύσκολες στιγμές, έχει πει σε δηλώσεις του ότι «η απώλεια ενός παιδιού ξεριζώνει κάτι μέσα σου που δεν ξαναφυτρώνει ποτέ».

Ο θάνατος της Τζένιφερ Σάιμ

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, άλλη μια τραγωδία έμελε να συγκλονίσει την οικογένειά του. Στις 2 Απριλίου 2001, η Τζένιφερ Σάιμ έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Η είδηση συγκλόνισε τον ηθοποιό ο οποίος -όπως είχε αποκαλύψει άτομο του στενού του περιβάλλοντος- είχε καταρρεύσει συναισθηματικά, μένοντας βουβός για εβδομάδες.

Οι τραγικές απώλειες δύο τόσο κοντινών του προσώπων μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσε παρά να τον σημαδέψουν για πάντα.

«Η θλίψη αλλάζει μορφή, αλλά δεν τελειώνει ποτέ» είχε δηλώσει ο ίδιος στον Guardian, το 2019.

«Όταν χάνεις κάποιον, μένεις μόνος σου. Η θλίψη σε διδάσκει το πόσο πολύ εκτιμάς αυτούς που είναι ακόμη εδώ».

«Σκέφτομαι τον θάνατο όλη την ώρα… Η απώλεια κάνει τη ζωή πιο πολύτιμη» είχε πει στο BBC.

Παρά τα τραγικά γεγονότα, ο Ριβς κατάφερε να βρει ξανά ισορροπία και προσωπική ευτυχία κάνοντας το επόμενο βήμα στη ζωή του με την καλλιτέχνιδα Αλεξάνδρα Γκραντ.

Εξακολουθώντας να ζει σεμνά, αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ στηρίζει οργανισμούς που ασχολούνται με παιδικές ασθένειες και υποστήριξη οικογενειών σε πένθος.

Διαβάστε επίσης:

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει κι εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, καλύτερα να με έπιαναν» (Video)

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)