H υποψήφια που αντέδρασε σε υποτιμητικά σχόλια στέφθηκε Μις Υφήλιος (Photos/Videos)

Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό αναδείχθηκε Μις Υφήλιος 2025 σε έναν διαγωνισμό που σημαδεύτηκε από σκάνδαλα, όπου αναδείχθηκε αγαπημένη του κοινού, αφού δέχτηκε επίπληξη από έναν Ταϊλανδό διευθυντή καλλιστείων κατά τη διάρκεια μιας προ-καλλιτεχνικής συνάντησης, προκαλώντας αποχώρηση των διαγωνιζόμενων.

Η 25χρονη ανθρωπίστρια και εθελόντρια στέφθηκε από την περσινή νικήτρια Βικτόρια Κγιερ Θέιλβιγκ από τη Δανία.

Ο διαγωνιμός Μις Υφήλιος είναι ευρέως γνωστός ως το «Super Bowl» των καλλιστείων ομορφιάς και προσελκύει εκατομμύρια θεατές κάθε χρόνο.

Η Πραβινάρ Σινγκ από την Ταϊλάνδη κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με τη Στέφανι Αμπασάλι από τη Βενεζουέλα, την Αχτίσα Μανάλο από τις Φιλιππίνες και την Ολίβια Γιασέ από την Ακτή Ελεφαντοστού να φτάνουν επίσης στην πρώτη πεντάδα.

Η Ταϊλάνδη, η χώρα που διοργανώνει φέτος τα καλλιστεία, διαθέτει μια ζωντανή και επικερδή βιομηχανία καλλιστείων με μία από τις μεγαλύτερες βάσεις θαυμαστών στην Ασία, μαζί με τις Φιλιππίνες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν υποψήφιες από 120 χώρες. Η Ναντίν Αγιούμπ έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε τον Παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό και έφτασε στους 30 ημιτελικούς πριν αποκλειστεί. Ο τελικός της Παρασκευής παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό κωμικό Στιβ Μπερν και άνοιξε με μια παράσταση του Ταϊλανδού τραγουδιστή Τζεφ Σατούρ.

Μετά τον γύρο με τα μαγιό, οι 30 πρώτες διαγωνιζόμενες περιορίστηκαν σε 12 και στη συνέχεια σε 5 μετά τον βραδινό γύρο.

Οι φιναλίστ κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως για ποιο παγκόσμιο ζήτημα θα μιλούσαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και πώς θα χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα Μις Υφήλιος για να ενδυναμώσουν τα νεαρά κορίτσια.

«Πίστεψε στη δύναμη της αυθεντικότητάς σου», είπε η Μπος. «Τα όνειρά σου έχουν σημασία, η καρδιά σου έχει σημασία. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για την αξία σου».

Ο διαγωνισμός διήρκεσε τρεις εβδομάδες, με τις εκπροσώπους να ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα για να κάνουν πρόβες και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις.

Την Τετάρτη, οι βασίλισσες ομορφιάς διαγωνίστηκαν στην επίδειξη εθνικής ενδυμασίας, στην οποία οι διαγωνιζόμενες φορούσαν φανταχτερά ρούχα σχεδιασμένα για να αναδείξουν τις πατρίδες τους.

Η διαγωνιζόμενη από την Τζαμάικα, Gabrielle Henry, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της πασαρέλας στα προκριματικά της Τετάρτης και μεταφέρθηκε με φορείο, σύμφωνα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κυκλοφόρησαν από την πτώση της.

Αντιπαραθέσεις για τα καλλιστεία

Ο φετινός διαγωνισμός Μις Υφήλιος επισκιάστηκε από αντιπαραθέσεις και δράματα τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της βραδιάς της στέψης.

Σε μια ζωντανή μετάδοση προ-καλλιτεχνική συνάντηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο διευθυντής του Μις Υφήλιος Ταϊλάνδη, Ναβάτ Ιτσαραγκρίσιλ, επέπληξε δημόσια την Μπος, επειδή δεν δημοσίευσε αρκετό διαφημιστικό περιεχόμενο, εμφανιζόμενος να την αποκαλεί «ηλίθια», αν και ο Ναβάτ το αρνήθηκε, επιμένοντας ότι την είχε κατηγορήσει στην πραγματικότητα ότι προκάλεσε «ζημιά».

Αφού η Μπος απάντησε στις προσβολές, ο Ναβάτ κάλεσε την ασφάλεια για να τη συνοδεύσει έξω από την αίθουσα. Άλλες διαγωνιζόμενες σηκώθηκαν στη συνέχεια και αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμιες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, η οποία το χαρακτήρισε ως «επιθετικότητα» την οποία η Μπος χειρίστηκε με «αξιοπρέπεια».

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ναβάτ και περιόρισε τον ρόλο του στον διαγωνισμό. Ο Ναβάτ ζήτησε συγγνώμη σε μια τελετή υποδοχής που μεταδόθηκε ζωντανά.

Στη συνέχεια, η Μις Υφήλιος 1996, Αλίσια Ματσάντο, επικρίθηκε για ρατσιστικά σχόλια σε ένα βίντεο στο Instagram όπου σχολίαζε το περιστατικό.

Η Ματσάντο αναφέρθηκε στον Ναβάτ ως «αυτόν τον αξιοκαταφρόνητο Κινέζο» και όταν ένας σχολιαστής επεσήμανε ότι είναι Ταϊλανδός, η Ματσάντο είπε «Κινέζος, Ταϊλανδός, Κορεάτης. Για μένα όλοι αυτοί οι άνθρωποι με λοξά μάτια σαν κι αυτόν είναι όλοι Κινέζοι», ενώ σήκωνε τις άκρες των ματιών της.

Επιπλέον, δύο κριτές παραιτήθηκαν ξαφνικά από τον διαγωνισμό λίγες ημέρες πριν από τη στέψη της νικήτριας, με έναν να χαρακτηρίζει τον διαγωνισμό για στημένο.

Ο συνθέτης Omar Harfouch δήλωσε στο Instagram ότι παραιτήθηκε από την οκταμελή κριτική επιτροπή και ισχυρίστηκε ότι υπήρχε μια μυστική, «αυτοσχέδια» επιτροπή κριτών που είχαν προεπιλέξει τις 30 κορυφαίες διαγωνιζόμενες πριν από τον τελικό.

«Δεν μπορούσα να σταθώ μπροστά στο κοινό και τις τηλεοπτικές κάμερες, προσποιούμενη ότι νομιμοποιώ μια ψηφοφορία στην οποία δεν συμμετείχα ποτέ», δήλωσε o Harfouch σε ανακοίνωση.

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Harfouch «χαρακτηρίζουν λανθασμένα» τη διαδικασία αξιολόγησης.

«Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι δεν έχει δημιουργηθεί καμία αυτοσχέδια κριτική επιτροπή, ότι καμία εξωτερική ομάδα δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να αξιολογήσει τους συνέδρους ή να επιλέξει τις φιναλίστ και ότι όλες οι αξιολογήσεις των διαγωνισμών συνεχίζουν να ακολουθούν τα καθιερωμένα, διαφανή και εποπτευόμενα πρωτόκολλα MUO», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Ένας δεύτερος κριτής, ο πρώην Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου Claude Makélélé, παραιτήθηκε την ίδια ημέρα, επικαλούμενος «απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους».

«Τρέφω στην Μις Υφήλιος τη μέγιστη εκτίμηση», είπε στο Instagram.

