Υποψήφιες Μις Υφήλιος αποχωρούν από τον διαγωνισμό αφού μέλος της επιτροπής αποκάλεσε «ηλίθια» τη Μις Μεξικό (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αρκετές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αφότου ένα μέλος της επιτροπής από την διοργανώτρια χώρα, την Ταϊλάνδη, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό σε μια τεταμένη αντιπαράθεση.
Σε μια τελετή πριν από τα καλλιστεία, ο διευθυντής του διαγωνισμού Μις Υφήλιος Ταϊλάνδη, Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, επέπληξε τη Φατίμα Μπος μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.
Όταν εκείνη έφερε αντίρρηση, ο Ναβάτ κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν. Η Μπος στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα και άλλες διαγωνιζόμενες ενώθηκαν μαζί της σε ένδειξη αλληλεγγύης.
Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά, έχει κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) καταδίκασε την «κακόβουλη» συμπεριφορά του Ναβάτ, για την οποία έκτοτε ζήτησε συγγνώμη.
Οι υποψήφιες του διαγωνισμού Μις Υφήλιος, οι οποίες είναι οι νικήτριες των εθνικών διαγωνισμών ομορφιάς στις χώρες καταγωγής τους, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της Τρίτης φορώντας τις ζώνες και τα φορέματά τους.
Κάποιες ακούγονται να φωνάζουν στον Ναβάτ στο βίντεο, αφού εκείνος υψώνει τη φωνή του για να επιπλήξει την Μπος και της λέει επανειλημμένα να σταματήσει να μιλάει.
Καθώς πολλές από αυτές σηκώνονται για να δείξουν υποστήριξη, ο Ναβάτ λέει: «Αν κάποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, ας καθίσει. Αν βγείτε έξω, τα υπόλοιπα κορίτσια συνεχίζουν».
Παρά ταύτα, η πλειοψηφία των γυναικών στο βίντεο εμφανίζονται όρθιες, με αρκετές να κατευθύνονται προς την πόρτα.
Αφού έφυγε από την εκδήλωση την Τρίτη, η Μπος είπε στον Τύπο ότι ο 60χρονος επιχειρηματίας και τηλεοπτικός παρουσιαστής «δεν έδειξε σεβασμό» και είπε ότι την είχε αποκαλέσει «χαζή».
Ο Ναβάτ το αμφισβήτησε αυτό, ισχυριζόμενος ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν.
Διαβάστε επίσης:
Ουγγαρέζος: «Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Μουτίδου; Δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό» (Video)
Χαρά Παππά: «Ο κορωνοϊός έχει προσβάλει το νευρικό μου σύστημα – Είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν βρεθεί λύση ποτέ» (Video)
Άννα Μενενάκου: «Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση τόση βία, τόσο κίτρινο πράγμα, γιατί υπάρχει;» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.