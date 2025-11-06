Υποψήφιες Μις Υφήλιος αποχωρούν από τον διαγωνισμό αφού μέλος της επιτροπής αποκάλεσε «ηλίθια» τη Μις Μεξικό (Video)

Αρκετές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αφότου ένα μέλος της επιτροπής από την διοργανώτρια χώρα, την Ταϊλάνδη, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό σε μια τεταμένη αντιπαράθεση.

Σε μια τελετή πριν από τα καλλιστεία, ο διευθυντής του διαγωνισμού Μις Υφήλιος Ταϊλάνδη, Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, επέπληξε τη Φατίμα Μπος μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.

Such a powerful moment. Contestants walked out of Miss Universe 2025 in solidarity with Miss Mexico after director Nawat Itsaragrisil’s disrespectful tirade.



So proud of Miss Armenia for standing with Miss Mexico—joined by contestants from 🇧🇸🇧🇿🇧🇴🇧🇬🇨🇦🇨🇷🇩🇰🇮🇷🇵🇸🇵🇦🇵🇷🇪🇸 pic.twitter.com/vQho7TvF0q — Dr. Anzhela Mnatsakanyan (@ANZHELA_YAN) November 5, 2025

Όταν εκείνη έφερε αντίρρηση, ο Ναβάτ κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν. Η Μπος στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα και άλλες διαγωνιζόμενες ενώθηκαν μαζί της σε ένδειξη αλληλεγγύης.

🇲🇽 Miss Mexico Walks Out of Miss Universe After Confrontation in Thailand 😱 | Stands Up for Respect 👑 pic.twitter.com/MQxGOa8eNj — Tommy K (@TommyKimchan) November 5, 2025

Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά, έχει κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) καταδίκασε την «κακόβουλη» συμπεριφορά του Ναβάτ, για την οποία έκτοτε ζήτησε συγγνώμη.

🚨 MISS UNIVERSE MELTDOWN – DIRECTOR CALLS MISS MEXICO “DUMBHEAD,” TRIGGERS MASS WALKOUT



The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a “dumbhead” then tried to flex his power when she spoke up:



“I didn’t give you opportunity to talk. I’m still… pic.twitter.com/x62oN2znBI — HustleBitch (@HustleBitch_) November 5, 2025

Οι υποψήφιες του διαγωνισμού Μις Υφήλιος, οι οποίες είναι οι νικήτριες των εθνικών διαγωνισμών ομορφιάς στις χώρες καταγωγής τους, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της Τρίτης φορώντας τις ζώνες και τα φορέματά τους.

Κάποιες ακούγονται να φωνάζουν στον Ναβάτ στο βίντεο, αφού εκείνος υψώνει τη φωνή του για να επιπλήξει την Μπος και της λέει επανειλημμένα να σταματήσει να μιλάει.

Nawat Itsaragrisil, director of the MGI pageant, faces criticism after publicly reprimanding and asking security to remove Miss Mexico from sash ceremony in Thailand.



Several delegate walked out in solidarity with Fátima Bosch. pic.twitter.com/XttGvHgoKZ — Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2025

Καθώς πολλές από αυτές σηκώνονται για να δείξουν υποστήριξη, ο Ναβάτ λέει: «Αν κάποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, ας καθίσει. Αν βγείτε έξω, τα υπόλοιπα κορίτσια συνεχίζουν».

Παρά ταύτα, η πλειοψηφία των γυναικών στο βίντεο εμφανίζονται όρθιες, με αρκετές να κατευθύνονται προς την πόρτα.

Αφού έφυγε από την εκδήλωση την Τρίτη, η Μπος είπε στον Τύπο ότι ο 60χρονος επιχειρηματίας και τηλεοπτικός παρουσιαστής «δεν έδειξε σεβασμό» και είπε ότι την είχε αποκαλέσει «χαζή».

Ο Ναβάτ το αμφισβήτησε αυτό, ισχυριζόμενος ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν.

💥👑Escándalo en Miss Universo 2025: Fátima Bosch enfrenta a poderoso directivo Nawat Itsaragrisil: “La dignidad está por encima de cualquier corona”. #FatimaBosch seguirá participando en #MissUniverse.- #Tabasco #mexico #videos



Aquí la información 👇👇https://t.co/CxnhrH9txo pic.twitter.com/KRULy6Mlty — Agenda Setting News (@agendasetting_) November 4, 2025

