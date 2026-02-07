search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:06
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

07.02.2026 07:14

Κριτική ταινίας: «Κάποτε στη Γάζα» – Παλαιστίνη, μια ματιά από μέσα

07.02.2026 07:14
kapote sti gaza

Τίτλος ταινίας: «Κάποτε στη Γάζα»

Σύνοψη: Η ταινία εξελίσσεται στην Παλαιστίνη το 2007, όταν ένα δίδυμο μικροδιακινητών ναρκωτικών βρίσκεται στο στόχαστρο ενός διεφθαρμένου αστυνομικού. Ο ένας πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του αστυνομικού, ο άλλος, ο Γιαχία,  ο οποίος βρίσκεται πρωταγωνιστής σε μια ταινία, προσπαθεί να ξεμπλέξει από τα δίχτυα του διώκτη τους. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τη Γάζα.

Σκηνοθεσία: Ταρζάν και Αράμπ Νάσερ

Παίζουν: Ραντίμπ Μακντιζί, Ναντέρ Αμπντ Αλχάι, Μαγίντ Αΐντ

Η εικόνα η οποία υπάρχει για την Παλαιστίνη βασίζεται, ως επί το πλείστον, στις τηλεοπτικές και ειδησεογραφικές καταγραφές, άρα έχει να κάνει με περιόδους ταραχών και αναστάτωσης της περιοχής. 

Ωστόσο,  οι αδελφοί Νάσερ μάς μεταφέρουν στο 2007, θεωρητικά σε φάση ειρήνης στη Γάζα. Ουσιαστικά, ειρήνη δεν υπάρχει ποτέ στην περιοχή και μέσα από δημοσιεύματα και άλλες αναφορές γίνεται στην ταινία ορατός ο κλοιός που σφίγγει γύρω από την Παλαιστίνη.

Μόνον που οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι δείχνουν περί άλλων να τυρβάζουν και να αγνοούν την απειλή, καθώς η εσωτερική διαφθορά, οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες αρθρώνονται γύρω από μια υπόθεση μικροδιακινητών φαρμακευτικών ναρκωτικών ουσιών κι ενός διεφθαρμένου αστυνομικού.

Με δεδομένη τη δυσκολία των συνθηκών στη Γάζα, το έργο κινηματογραφήθηκε στην Ιορδανία του σήμερα, για να τιμηθεί με το βραβείο σκηνοθεσίας, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα», των Καννών. Από τον τίτλο («Κάποτε στη Γάζα»), έχουμε ήδη μια ευθεία παραπομπή στο παρελθόν, το οποίο, ως συνήθως, διαμορφώνει το παρόν.

Μουσική, από μιας αρχής, με ρυθμό βγαλμένο από το «Κάποτε στην Αμερική», μικρονονοί της παρανομίας ίδιας καταγωγής και γυρίσματα μιας επικής ταινίας, με τίτλο «Ο επαναστάτης», στο εσωτερικό του φιλμ των αδελφών Νάσερ. Ο κατά τύχη πρωταγωνιστής, «επαναστάτης» Γιαχία,  βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον διώκτη τους αστυνομικό, ο οποίος εν τω μεταξύ έχει φονεύσει τον αδελφικό του φίλο. Θέμα αυτής της ταινίας μέσα στην ταινία, ο ηρωικός αγώνας των Παλαιστινίων εναντίον του σιωνισμού και η «παραδείσια» τύχη των μαρτύρων του Ισλάμ.

Κλιμακωτά οι σκηνοθέτες κτίζουν ένα περιβάλλον τρόμου και ειρωνίας για τους πρωταγωνιστές τους και το οποίο κορυφώνεται με το τελευταίο και ολότελα αμφίσημο τέλος, για τη δομή και την εκμετάλλευση του αγώνα των Παλαιστινίων. Τελικά, πόσοι και ποιοι από αυτούς είναι πραγματικά μάρτυρες;

Προκειμένου το «Κάποτε στη Γάζα» να απαντήσει στο ερώτημα, περνάει μέσα από την εσωτερική διαφθορά, τις έριδες και τις συγκρούσεις για εξουσία στο εσωτερικό της Γάζας. Τα καταγράφει με ισχυρές δόσεις χιούμορ και πικρίας για την κατάσταση, που μόνον οχύρωση απέναντι στον εξωτερικό εχθρό δεν θυμίζει.

Μια «διάτρητη» πόλη, με γκρεμισμένα τείχη, από τη διαφθορά των εξουσιαστών της. Κάποιες φορές οι αδελφοί Νάσερ προτιμούν τον δρόμο της ειρωνίας, όμοιο με αυτόν του βραβευμένου συμπατριώτη τους Ελία Σουλεϊμάν, ώστε το σχόλιο τους να είναι υποδόρεια νυκτικό. Από τη μια «Ο επαναστάτης» προσπαθεί να εξάρει το πατριωτικό φρόνημα, από την άλλη οι χρηματοδότες του (το υπουργείο Πολιτισμού της Παλαιστίνης) μόνον ως επαναστάτες δεν αποτυπώνονται. Κοινότοποι διαχειριστές της εξουσίας, απειλητικοί οι ίδιοι για τον λαό τους. «Ο επαναστάτης» του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και της υποκρισίας, κόντρα στο «Κάποτε στη Γάζα» της πραγματικότητας και των πικρών διαπιστώσεων. 

Ανάλογα ρεαλιστικός είναι και ο τρόπος της ταινίας αυτής καθ’ εαυτής, χωρίς κινηματογραφικές φιοριτούρες, έστω κι αν το θέμα είναι δύστροπο και τα συμπεράσματα δυσάρεστα. Οι αδελφοί Νάσερ κινούνται ανάμεσα στα όρια της αστυνομικής ταινίας και της αστυνομικής παρωδίας, προσγειώνοντας το κλίμα ανάλογων αμερικανικών ταινιών, στις φτωχογειτονιές της Γάζας και στις συνθήκες μιας σχεδόν υπανάπτυκτης αραβικής κουλτούρας. 

Μοιάζουν και οι ίδιοι να σαρκάζουν τον εαυτό τους, αλλά και τον γενικευμένο μιμητισμό μιας κοινωνίας, η οποία θέλει να γίνει ίδια με αυτούς που την πολεμούν. Πώς να μην μιλάει μετά ο Τραμπ για μια Γάζα-Ριβιέρα, φράση που με την ίδια δόση ειρωνίας ξεκινάει την αφήγηση του φιλμ; Ό,τι ακολουθεί είναι μια κριτική, αλλά και μια αυτοκριτική, στην πρόκληση που εκστομήθηκε από τα χείλη του Τραμπ.

Αξιολόγηση: **1/2

Διαβάστε επίσης:

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Lionsgate προσλαμβάνει υπεύθυνη AI – Τι καθήκοντα θα έχει

«Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase» – Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου υποδύεται τη γυναίκα θρύλο

Ozzy Osbourne: Κασέτα ήχου από πρόβα του «Πρίγκιπα του Σκότους» ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή

metanastes-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 μετανάστες

xristidou_liagkas
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Ενόχλησε εμένα αλλά όχι την Αντελίνα! – Καμία δεν γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της»

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν, Τζακ Λανγκ, Λεπέν στους φακέλους Έπσταϊν: Πόσο εμπλέκεται η πολιτική ελίτ της Ευρώπης; – Καταγγελία για σύνδεση με κύκλωμα παιδοφιλίας στην Πορτογαλία

kostas_tsouros_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Συρρικνώνεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Νέες ανακατατάξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:06
paidon agia sofia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή

metanastes-kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Λέμβος με 43 μετανάστες στα νότια της Κρήτης – Σε παραλία του δήμου Βιάννου αποβιβάστηκαν 27 μετανάστες

xristidou_liagkas
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Ενόχλησε εμένα αλλά όχι την Αντελίνα! – Καμία δεν γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της»

1 / 3