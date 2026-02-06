search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

06.02.2026 11:13

Το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Lionsgate προσλαμβάνει υπεύθυνη AI – Τι καθήκοντα θα έχει

06.02.2026 11:13
Η Lionsgate στρέφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προσλαμβάνοντας την Κάθλιν Γκρέις ως την πρώτη της γενικής διευθύντρια ΑΙ.

Στον νέο της ρόλο, η Γκρέις θα ηγηθεί της στρατηγικής και της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο. Η Lionsgate αναφέρει, σύμφωνα με το Variety ότι τα καθήκοντά της θα περιλαμβάνουν την παροχή «εργαλείων για την υλοποίηση του δημιουργικού οράματος των σκηνοθετών της, τη δημιουργία ευκαιριών για νέες βελτιώσεις στην παραγωγή, το μάρκετινγκ, τη διανομή και τις διοικητικές λειτουργίες της, και την πρωτοπορία πρωτοβουλιών για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του στούντιο και των συνεργατών του».

Η Κάθλιν Γκρέις θα ενημερώνει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lionsgate, Τζον Φελτχάιμερ και θα αποτελεί μέλος της ανώτερης ομάδας λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

«Η Κάθλιν κατανοεί το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης από την οπτική γωνία των δημιουργών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την ομάδα μας μπροστά σε αυτό το συναρπαστικό, πολύπλοκο και ιδιόμορφο περιβάλλον» δήλωσε ο Φελτχάιμερ.

«Η εμπειρία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και η γνώση της στα ψηφιακά μέσα θα μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε μαζί με τους συνεργάτες μας, καθώς δημιουργούμε νέες ευκαιρίες, καθιερώνουμε νέες δικλείδες ασφαλείας και εφαρμόζουμε νέες στρατηγικές» σημείωσε.

Η Γκρέις διετέλεσε προηγουμένως επικεφαλής στρατηγικής στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Vermillio, η οποία περιγράφεται ως η πρώτη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργήθηκε για την αδειοδότηση και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της απεικόνισης.

