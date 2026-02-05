search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 12:34
05.02.2026 11:41

«The Devil Wears Prada 2»: Κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ το τρέιλερ – 222 εκατ. προβολές σε μόλις 24 ώρες! (Video)

tdwp-tainia-new
Credit: Instagram/@tdwp2

Το τρέιλερ για το σίκουελ της διάσημης ταινίας «Ο Διάβολος Φορούσε Prada», κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ της 20th Century Studios αφού συγκέντρωσε 222 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, όπως αναφέρει το Dark Horizons.

Ο επίσημος λογαριασμός του στούντιο στο X επιβεβαίωσε το ορόσημο, κάνοντας λόγο για μια «πρωτοποριακή» ανταπόκριση του κοινού, η οποία τοποθετεί το βίντεο στην πρώτη δεκάδα των πιο επιτυχημένων τρέιλερ όλων των εποχών παγκοσμίως.

«222.000.000 προβολές τρέιλερ σε 24 ώρες; Πρωτοποριακό. Κυριολεκτικά. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το τρέιλερ του “Ο Διάβολος Φοράει Prada 2” εκείνο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών για την 20th Century Studios» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Σημειώνεται ότι το teaser διάρκειας 52 δευτερολέπτων συγκέντρωσε 185 εκατομμύρια προβολές την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, τον περασμένο Νοέμβριο.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) στο «The Devil Wears Prada 2», αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.

