Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς πρωταγωνιστεί στο θρίλερ «Last Flight»

Στο πολιτικό θρίλερ «Last Flight» πρόκειται να πρωταγωνιστήσει ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, υποδυόμενος έναν Αμερικανό, επικεφαλής προσπαθειών για την ασφαλή φυγάδευση πολιτών που διώκονται από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Μπάμπακ Ανβάρι και θα βασίζεται σε σενάριο του Κερκ Γουάλας Τζόνσον, συγγραφέα, ιδρυτή της φιλανθρωπικού οργανισμού «List Project».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η πλοκή «ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών ενός πολέμου που διήρκεσε είκοσι χρόνια. Ακολουθεί τον Ali, έναν νεαρό Αφγανό, ο οποίος παλεύει για τη ζωή της οικογένειάς του, αναζητώντας ασφαλή δίοδο διαφυγής από το Αφγανιστάν προτού οδηγηθεί σε βέβαιο θάνατο. Για να φτάσει στα σύνορα, πρέπει να εμπιστευτεί τον Kirk Johnson, έναν άγνωστο Αμερικανό που βρίσκεται 11.000 χιλιόμετρα μακριά και προσπαθεί απεγνωσμένα να αφήσει τον πόλεμο πίσω του».

«Αυτή η ιστορία είναι βαθιά προσωπική. Κατάγομαι από αυτή την περιοχή και όσα βρίσκονται πίσω από το ”Last Flight” είναι επικαιρα και βιωματικά», ανέφερε ο βραβευμένος με BAFTA σκηνοθέτης.

EXCLUSIVE: Oscar nominee Benedict Cumberbatch has been set to star in “escape-thriller” 'Last Flight', in which he will portray a U.S. man who helped persecuted people find safe passage out of Iraq and Afghanistan https://t.co/xYJkNlxHlp — Deadline (@DEADLINE) February 3, 2026

«Είναι ένα θρίλερ που βασίζεται στην ένταση, τον καταιγιστικό ρυθμό και τα τραγικά αδιέξοδα, με σταθερό γνώμονα τον ανθρώπινο αντίκτυπο. Θαυμάζω τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς εδώ και χρόνια και το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί σε αυτή την ταινία είναι απίστευτα συναρπαστικό», συμπλήρωσε.



«Το “Last Flight” αποτελεί μια σπάνια περίπτωση θρίλερ, όπου η αμείωτη ένταση συνυπάρχει με το βαθύ ανθρώπινο δράμα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Protagonist και εκτελεστικός παραγωγός Dave Bishop.

«Πρόκειται για μια σπουδαία ιστορία που έχει άμεση σχέση με την εποχή μας: μια αφήγηση για την εμπιστοσύνη, την ατομική ευθύνη και τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων πέρα από τα σύνορα» κατέληξε.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Μάιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Μαρόκο και την Ιορδανία.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, δράμα και «Ο Ήχος της Πτώσης» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Οι δύο εισαγγελείς» – Όσα δεν έμαθε ο Στάλιν

«Scream 7»: Ο Ghostface επιτίθεται στο… Super Bowl – Το νέο σποτ για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του εμβληματικού franchise τρόμου (photos/videos)