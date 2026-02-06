search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:26
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

06.02.2026 14:33

Ozzy Osbourne: Κασέτα ήχου από πρόβα του «Πρίγκιπα του Σκότους» ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια (photos/video)

06.02.2026 14:33
ozzy-hero-16×9-v2-no-title-2560×1440
credit: Sky News

Kασέτα ήχου του αείμνηστου Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) από πρόβα του 1980 ανακαλύφθηκε και περιέχει ηχογραφήσεις της πρώτης σόλο μπάντας του θρύλου της metal.

Η κασέτα έχει ηχογραφήσεις του Όζι Όσμπορν, με τον κιθαρίστα Ράντι Ρόουντς (Randy Rhoads) και του μπασίστα Μπομπ Ντέισλι (Bob Daisley), προτού προσλάβουν τον ντράμερ Λι Κέρσλεϊκ (Lee Kerslake) για να ολοκληρώσει το συγκρότημα που θα ηχογραφούσε το θρυλικό πλέον άλμπουμ «Blizzard of Ozz».

Η 12λεπτη ηχογράφηση φέρει την ετικέτα «Ozzie Last Day» και ανακαλύφθηκε στη σοφίτα του Ντέιβιντ Τζόλι (David Jolly), ο οποίος έγινε φίλος με τον Όζι αφότου ο τραγουδιστής είχε απολυθεί από τους Black Sabbath και είχε αρχίσει να στήνει το σόλο συγκρότημά του.

credit: Sky News
credit: Sky News

Ο Τζόλι κάλεσε το Sky News στο σπίτι του και έπαιξε την κασέτα για το ειδησεογραφικό δίκτυο, αποκαλύπτοντας μια μπλουζ μουσική στην οποία ακούγονται τα αναμφισβήτητα φωνητικά του Όζι Όσμπορν.

Το Sky News επικοινώνησε με τον Ντέισλι, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης, λέγοντας: «Μόλις την άκουσα, σκέφτηκα, ναι, αυτοί είμαστε εμείς, αυτή είναι η φωνή του Όζι. … Δεν ξέρω αν κάναμε οντισιόν για έναν ντράμερ και απλώς χαλαρώναμε λίγο, ή απλώς κάναμε αστεία… αλλά δεν ήταν ένα τραγούδι στο οποίο δουλεύαμε, επειδή είχαμε σίγουρα τραγούδια μέχρι τότε, είχαμε αρκετά τραγούδια».

