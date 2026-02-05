Εκτός σκηνής προσωρινά ο Barry Manilow – Ανέβαλε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του

Ο Μπάρι Μάνιλοου (Barry Manilow) ανέβαλε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του για τον Φεβρουάριο στο Westgate του Λας Βέγκας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο.

Ο θρυλικός τραγουδιστής δήλωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι «αναρρώνει πολύ καλά» μετά την εγχείρηση αλλά θα χρειαστεί να αλλάξει το πρόγραμμα των εμφανίσεών του και συγκεκριμένα από τις 12 έως τις 21 Φεβρουαρίου, κατόπιν οδηγιών των γιατρών του.

«Γυμνάζομαι και περνάω χρόνο στο στούντιο, κάτι που είναι φανταστικό», έγραψε ο Μάνιλοου στην ανάρτησή του.

«Με την καθοδήγηση και τη σύσταση του γιατρού μου, ωστόσο, αποφασίσαμε να αναβάλουμε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των εμφανίσεών μου στο Βέγκας… ώστε να παραμείνω συγκεντρωμένος στην ανάρρωση και στην προετοιμασία για την περιοδεία που ξεκινά στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο γιατρός μου συνέστησε να έχω μερικές επιπλέον εβδομάδες για να ξεκουραστώ και να προετοιμαστώ!», συνέχισε.

Το αντίτιμο των εισιτηρίων για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις θα επιστραφεί. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα βρεθεί ξανά στη σκηνή του Westgate Las Vegas στις 26-28 Μαρτίου ενώ η περιοδεία του θα ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου από την Benchmark International Arena στην Τάμπα και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Απριλίου.

Όπως ανέφερε το Variety, o θρυλικός τραγουδοποιός είχε κάνει γνωστό τον Δεκέμβριο, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μιας καρκινικής εστίας στον πνεύμονά του, η οποία εντοπίστηκε μετά την ολοκλήρωση των χριστουγεννιάτικων συναυλιών του.

Διαβάστε επίσης:

Χάρι Στάιλς και Λούι Τόμλινσον κατακτούν την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Μαρκ Ρόνσον θα τιμηθεί στα Brit Awards 2026 για την Εξαίρετη Συνεισφορά του στη μουσική

Η θρυλική παράσταση Carmen των Antonio Gades και Carlos Saura έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών