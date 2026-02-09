search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

09.02.2026

Ρωσία: Ομολόγησαν ότι δρούσαν για την Ουκρανία δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την απόπειρα δολοφονίας στρατηγού

09.02.2026 11:35
FSB_Russia_archive_new
φωτο αρχείου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες, που θεωρούνται ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ρώσου στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU).

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ την Παρασκευή. Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η Ρωσία είπε ότι ο ύποπτος, ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ανακρίθηκε μετά την έκδοσή του στη Ρωσία από το Ντουμπάι. Ένας ύποπτος συνεργός του, ο Βίκτορ Βασίν, επίσης ανακρίθηκε.

Σε ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι τόσο ο Κόρμπα όσο και ο Βασίν «ομολόγησαν την ενοχή τους» και έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα. Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB. Σύμφωνα με την FSB, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

