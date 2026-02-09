«Συγγνώμη» από τη σύζυγο του Τσόμσκι για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν – «Ανοίξαμε την πόρτα σε έναν Δούρειο Ίππο – Μας εξαπάτησε»

Σε δημόσια απολογία για τις σχέσεις που είχαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν ζήτησε με εκτενή ανακοίνωσή της το Σάββατο (7/2) η σύζυγος Νόαμ Τσόμσκι, Βαρέλια.

Η σύζυγος του διάσημου καθηγητή φιλοσοφίας και γλωσσολογίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ζευγάρι έκανε «σοβαρό λάθος» και στάθηκε «απρόσεκτο» καθώς δεν ερεύνησαν διεξοδικά το ιστορικό του Τζέφρι Έπσταϊν πριν ξεκινήσουν επικοινωνία μαζί του, ενώ υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν τους παραπλάνησε παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως άνθρωπο της φιλανθρωπίας και της επιστήμης.

«Ήμασταν απρόσεκτοι που δεν ερευνήσαμε εις βάθος το παρελθόν του. Ήταν ένα σοβαρό λάθος και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και των δύο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Άθελά μας ανοίξαμε την πόρτα σε έναν Δούρειο Ίππο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Βαλέρια.

Μεταξύ άλλων, η Βαλέρια Τσόμσκι ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε παραστεί σε δείπνα στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι, καθώς και στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό. «Ποτέ δεν επισκεφθήκαμε το νησί του ούτε γνωρίζαμε τι συνέβαινε εκεί», τόνισε.

Παράλληλα, εξήγησε δύο οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του Τσόμσκι και του Έπσταϊν. Σε μία περίπτωση, ο Έπσταϊν του έστειλε επιταγή 20.000 δολαρίων για μια γλωσσολογική πρόκληση που είχε αναπτύξει ο Τσόμσκι. Σε άλλη περίπτωση, τον βοήθησε να ανακτήσει 270.000 δολάρια, όταν εντοπίστηκαν «ασυνέπειες στους πόρους συνταξιοδότησής του».

«Ο Έπσταϊν πιθανότατα το έκανε για να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Νόαμ», σημείωσε.

«Ενέργησε αποκλειστικά ως οικονομικός σύμβουλος και, απ’ όσο γνωρίζω, δεν είχε ποτέ πρόσβαση στους τραπεζικούς ή επενδυτικούς μας λογαριασμούς. Ούτε ως άτομα ούτε ως ζευγάρι είχαμε επενδύσεις στο γραφείο του», πρόσθεσε.

Η τοποθέτησή της Βαλέρια Τσόμσκι ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία έφεραν στο φως την επικοινωνία του 97χρονου γλωσσολόγου και φιλοσόφου με τον Έπσταϊν.

Συγκεκριμένα το 2019, όταν ο Έπσταϊν βρέθηκε στο επίκεντρο κατηγοριών για σεξουαλική διακίνηση, ζήτησε τη συμβουλή του Τσόμσκι για το πώς να αντιδράσει.

Ο Τσόμσκι του έγραψε τότε: «Παρακολουθώ τον φρικτό τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό… Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να το αγνοήσεις».

Σε άλλο μήνυμα, ο Τσόμσκι σημείωνε: «Αυτό που οι γύπες επιθυμούν είναι μια δημόσια αντίδραση που θα ανοίξει τον δρόμο για επιθέσεις γεμάτες δηλητήριο… Ιδιαίτερα τώρα, με την υστερία για την κακοποίηση γυναικών, όπου ακόμα και η αμφισβήτηση μιας κατηγορίας θεωρείται έγκλημα χειρότερο από τη δολοφονία».

