Ουκρανία: Ανησυχία στο Κίεβο – Για «μεγάλες μπίζνες» ΗΠΑ και Ρωσίας μιλά το επιτελείο του Ζελένσκι

Ποιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις; Η Ρωσία και οι ΗΠΑ μάλλον προετοιμάζουν μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία. Μπορεί ακόμη και να παρακάμψουν την Ουκρανία, προειδοποιεί ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέσω των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, το Κίεβο ενημερώθηκε ότι το Κρεμλίνο δελεάζει την ομάδα του Τραμπ με μια τεράστια προσφορά ύψους 12 τρισ. δολαρίων τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό,τι η Ρωσία έχει κερδίσει μέχρι τώρα ετησίως (με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν). Η προσφορά ονομάζεται «πακέτο Ντμιτριέφ», από το όνομα του Ρώσου διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμιτριέφ (επικεφαλής του κρατικού ρωσικού ταμείου περιουσίας), είπε ο Ζελένσκι. Ο Ντμιτριέφ έθεσε την προσφορά στο τραπέζι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την Bild.

«Προφανώς πρόκειται για ένα πακέτο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη με Ουκρανούς δημοσιογράφους. «Ακούμε λοιπόν για την πιθανότητα να υπογραφούν τέτοια ή παρόμοια διμερή έγγραφα μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας». Ο Ζελένσκι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά υπαινίχθηκε ότι οι συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κυριαρχία ή την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Κάνουμε σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα υποστηρίξει τέτοιες, ακόμη και ενδεχόμενες συμφωνίες που μας αφορούν, εάν αυτές συνάπτονται χωρίς εμάς».

Οι πληροφορίες του θα μπορούσαν να συμπίπτουν με όσα ανέφερε η Wall Street Journal τον Νοέμβριο, ότι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών επιχειρηματιών και Ρώσων ολιγαρχών, κατά τις οποίες ενδέχεται να συζητήθηκαν πιθανές συμμετοχές σε ορυχεία και εταιρείες ενέργειας. Ο Ντμίτριεφ είχε συνεργαστεί με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ – και οι δύο επιτυχημένοι επιχειρηματίες – σε ένα σχέδιο 28 σημείων. Αυτό προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και την επιδίωξη μακροπρόθεσμης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

O Zελένσκι, από την άλλη πλευρά, ζητά περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Μόνο αν αποδυναμωθεί το πολεμικό ταμείο του Πούτιν, θα αυξηθούν οι πιθανότητες να διαπραγματευτεί πραγματικά, υποστηρίζει το Κίεβο. Μέχρι στιγμής, οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων του, εκπροσώπων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα απτό αποτέλεσμα – και η Μόσχα βομβαρδίζει κάθε βράδυ το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, αφήνοντας στο σκοτάδι και το κρύο εκατομμύρια Ουκρανούς.

