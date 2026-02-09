Ο ηγέτης των Σκωτσέζων Εργατικών ζητά την παραίτηση του Στάρμερ

Ο Άνας Σάρβαρ, ηγέτης του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας στη Σκωτία, κάλεσε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί τη Δευτέρα.

«Η πρώτη μου προτεραιότητα και η αφοσίωσή μου είναι στη χώρα μου, τη Σκωτία. Ο περισπασμός πρέπει να σταματήσει. Και η ηγεσία στην Ντάουνινγκ Στριτ πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο Σάρβαρ σε δημοσιογράφους σε μια βιαστικά προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στη Γλασκώβη.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αποτυχίες στην καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ να σημαίνουν ότι οι αποτυχίες θα συνεχιστούν εδώ στη Σκωτία», είπε.

Ο Σάρβαρ είναι ο πιο υψηλόβαθμος πολιτικός των Εργατικών που εξαπολύει επίθεση στον βρετανό πρωθυπουργό. Η παρέμβασή του θα βλάψει περαιτέρω την εικόνα του πρωθυπουργού, καθώς η πρωθυπουργία του κρέμεται σε μια κλωστή μετά από νέες αποκαλύψεις στα αρχεία Επστάιν σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον, του ανθρώπου που επέλεξε για τον ρόλο του πρέσβη στις ΗΠΑ, και του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πληγεί από τη διπλή παραίτηση από την κορυφαία ομάδα του στη Ντάουνινγκ Στριτ. Ο επικεφαλής του προσωπικού του, Μόργκαν ΜακΣουίνι – ένας από τους πιο πιστούς, μακροχρόνιους και σημαντικούς συνεργάτες του, που πιστώνεται ευρέως ότι ώθησε τον Στάρμερ πρώτα στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια στη Ντάουνινγκ Στριτ – παραιτήθηκε την Κυριακή, αναλαμβάνοντας «πλήρη ευθύνη» αφού συμβούλεψε τον Στάρμερ να διορίσει τον Μάντελσον.

Ακολούθησε από την έξοδο τη Δευτέρα ο Τιμ Άλαν, πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής επικοινωνίας του Στάρμερ για έξι μήνες.

Ως ηγέτης του Σκωτσέζικου Εργατικού Κόμματος, ο Σάρβαρ αντιμετωπίζει εκλογές τον Μάιο για να ηγηθεί της αποκεντρωμένης σκωτσέζικης κυβέρνησης.

Κάποτε το σαφές φαβορί για να αντικαταστήσει την μακροχρόνια κυβέρνηση του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας, το Σκωτσέζικο Εργατικό Κόμμα έχει πέσει στις κάλπες εν μέσω της αντιδημοφιλίας του Στάρμερ.

Ο Σάρβαρ είχε συνδεθεί στενά με τον Στάρμερ όταν έμπαινε στην Ντάουνινγκ Στριτ, καυχώμενος για τη στενή τους σχέση. Καθώς ο Στάρμερ γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλής, αποστασιοποιήθηκε και έγινε πιο επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λάμι, στενός σύμμαχος του Στάρμερ, υποστήριξε τον πρωθυπουργό σε μια ανάρτηση στο X, τονίζοντας την «τεράστια εντολή» που κέρδισε στις εκλογές του 2024.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μας αποσπάσει την προσοχή από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και υποστηρίζουμε τον πρωθυπουργό σε αυτό», έγραψε.

