Συνέχισε το σερί του ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης το άτυπο διήμερο (24,25/3)

Η μοιρασιά των κομματιών από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών τις δύο προηγούμενες ημέρες δεν άλλαξε σε γενικές γραμμές.

Πρώτος σε προτιμήσεις ήταν ο Alpha, δεύτερο το Mega, τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν την Τρίτη ο ΑΝΤ1 και την Τετάρτη ο ΣΚΑΪ.

Την Τετάρτη επίσης, χάρη στην απευθείας μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης, η ΕΡΤ1 είδε το μερίδιό της να διαμορφώνεται στο 7,3% και έπειτα από καιρό να προσπερνά το Open.

Παρόμοιων διαστάσεων μερίδιο η ΕΡΤ1 είχε σχηματίσει στις 13 Φεβρουαρίου, χάρη στον β΄ εθνικό ημιτελικό για τη Eurovision.

