Οι Βρετανοί βουλευτές ενημερώνονται κυρίως από τα σόσιαλ μίντια παρά από καθιερωμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερτερούν στις προτιμήσεις των μελών του αγγλικού κοινοβουλίου ως κύρια πηγή ενημέρωσης, έναντι των καθιερωμένων Μέσων Ενημέρωσης, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Yougov.

To 83% του αντιπροσωπευτικού δείγματος αποτελούμενο από 105 βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώνεται από τα σόσιαλ μίντια όταν πριν από ένα χρόνο (αρχές του 2025) το ποσοστό τους ήταν στο 61%.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπέρασαν τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες κατά 77% για πρώτη φορά, παρατηρεί σε σχετική ανάλυση του το Pressgazette.

Πάντως στην συντριπτική πλειονότητα τους (96%) οι βουλευτές δήλωσαν ότι επισκέπτονται ψηφιακές εκδόσεις εφημερίδων τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, σε ποσοστό 89% η επίσκεψη είναι σε καθημερινή βάση και έξι στους δέκα δήλωσαν ότι ενημερώνονται από σάιτ δημοσιογραφικών οργανισμών πολλές φορές μέσα στην ημέρα.

Από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το Whatsapp και το Facebook χρησιμοποιήθηκαν αμφότερες από περισσότερο από το 80% των βουλευτών εβδομαδιαίως (82% και 81% αντίστοιχα).

Σχεδόν έξι στους δέκα (57%) εμφανίστηκαν να ενημερώνονται από το Instagram. Που σημαίνει ότι η πληροφόρηση των μελών του Κοινοβουλίου του Η.Β. γίνεται κατά βάση από τις πλατφόρμες δικτύωσης της Meta.

Προβάδισμα στις ψηφιακές εκδόσεις των εθνικής κυκλοφορίας εφημερίδων έχει ο Guardian (την διαβάζει το 67% των βουλευτών) η επισκεψημότητα της οποία έχει αυξηθεί κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε ένα χρόνο, ξεπερνώντας τους Times (στο 63%).

Αυτή η αύξηση για τον Guardian «έρχεται» από όλα τα κόμματα, αν και εξακολουθεί να διαβάζεται πολύ περισσότερο από βουλευτές των Εργατικών και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών (και οι δύο με 80%) έναντι 23% των Συντηρητικών.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε στην εφημερίδα The Telegraph, με αύξηση αναγνωσιμότητας στο 30% από 19% σε ένα χρόνο, ακολουθούμενη από τους Financial Times (αύξηση σε 45% από 35% ).

