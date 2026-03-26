search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:59
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Οι Βρετανοί βουλευτές ενημερώνονται κυρίως από τα σόσιαλ μίντια παρά από καθιερωμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς

SOCIAL_MEDIA_NEW_456

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερτερούν στις προτιμήσεις των μελών του αγγλικού κοινοβουλίου ως κύρια πηγή ενημέρωσης, έναντι των καθιερωμένων Μέσων Ενημέρωσης, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Yougov.

To 83% του αντιπροσωπευτικού δείγματος αποτελούμενο από 105 βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώνεται από τα σόσιαλ μίντια όταν πριν από ένα χρόνο (αρχές του 2025)  το ποσοστό τους ήταν στο 61%.

 Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπέρασαν τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες κατά 77% για πρώτη φορά, παρατηρεί σε σχετική ανάλυση του το Pressgazette.

Πάντως στην συντριπτική πλειονότητα τους (96%) οι βουλευτές δήλωσαν ότι επισκέπτονται ψηφιακές εκδόσεις εφημερίδων τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, σε ποσοστό 89% η επίσκεψη είναι σε καθημερινή βάση και έξι στους δέκα δήλωσαν ότι ενημερώνονται από σάιτ δημοσιογραφικών οργανισμών πολλές φορές μέσα στην ημέρα.

Από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το Whatsapp και το Facebook χρησιμοποιήθηκαν αμφότερες από περισσότερο από το 80% των βουλευτών εβδομαδιαίως (82% και 81% αντίστοιχα).

Σχεδόν έξι στους δέκα (57%) εμφανίστηκαν να ενημερώνονται από το  Instagram.  Που σημαίνει ότι η πληροφόρηση των μελών του Κοινοβουλίου του Η.Β. γίνεται κατά βάση από τις πλατφόρμες δικτύωσης της Meta.

Προβάδισμα στις ψηφιακές εκδόσεις των εθνικής κυκλοφορίας εφημερίδων έχει ο Guardian (την διαβάζει το 67% των βουλευτών) η επισκεψημότητα της οποία  έχει αυξηθεί κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε ένα χρόνο, ξεπερνώντας τους Times (στο 63%).

Αυτή η αύξηση για τον Guardian «έρχεται» από όλα τα κόμματα, αν και εξακολουθεί να διαβάζεται πολύ περισσότερο από βουλευτές των Εργατικών και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών (και οι δύο με 80%) έναντι 23% των Συντηρητικών.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε στην εφημερίδα The Telegraph, με αύξηση αναγνωσιμότητας στο 30% από 19%  σε ένα χρόνο, ακολουθούμενη από τους Financial Times (αύξηση σε 45% από 35% ).

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-234
kalamaria_new
‌Qalibaf Aragchi
koronoios_covid
PASOK
Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
bbc thimata epstein – new
war_new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

mesi-anatoli-234
kalamaria_new
‌Qalibaf Aragchi
