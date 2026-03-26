Ομοσπονδία Ευρωπαίων Σεναριογράφων: Δημόσιοι Ραδιοτηλεοπτικοί Οργανισμοί δέχονται «επιθέσεις» από ακροδεξιές κυβερνήσεις

Μια δυστοπία σε δημόσιες ευρωπαϊκές ραδιοτηλεοράσεις έχει αναπτυχθεί από ακροδεξιές ή συντηρητικές κυβερνήσεις, περιγράφει η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Σεναριογράφων (Federation of Screenwriters in Europe-FSE) στην φετινή- ετήσια- έκθεση της «Right to Write: Screenwriters and the Growing Threats to Freedom of Artistic Expression in Europe» (Δικαίωμα στη Γραφή: Σεναριογράφοι και οι αυξανόμενες απειλές στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης στην Ευρώπη») η οποία παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο του διεθνούς τηλεοπτικού φεστιβάλ Series Mania 2025 οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται αύριο.

Στην 61 σελίδων αναφορά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συγγραφέων- ένας οργανισμός 31 Ενώσεων– μελών των 27 της Ευρώπης που εκπροσωπεί 10.000 σεναριογράφους– τονίζει περιπτώσεις από όλη την Ευρώπη όπου «τα δεξιά κόμματα εξουσίας έχουν εφαρμόσει ένα «εγχειρίδιο» για να απονομιμοποιήσουν τη δημοσιογραφία, να εκφοβίσουν τους επικριτές, να συγκεντρώσουν την επιρροή των μέσων ενημέρωσης, να οπλίσουν τις ρυθμιστικές αρχές, να πολιτικοποιήσουν τους πολιτιστικούς φορείς και είτε να διακόψουν χρηματοδοτήσεις είτε να ελέγχουν εκείνους τους δημόσιους θεσμούς που διαμορφώνουν την κοινή πραγματικότητα».

Η έκθεση αναφέρει τις προσπάθειες δεξιών κυβερνήσεων που βρίσκονται στην εξουσία σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία, να ασκήσουν πολιτικό έλεγχο στα εθνικά μέσα ενημέρωσης μέσω της στέρησης κονδυλίων ή της χρηματοδότησης τους , της απειλής αμφισβήτησης ή ανάκλησης των αδειών μετάδοσης και της εγκατάστασης «δικών» τους σε βασικές θέσεις εξουσίας στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

«Τα περισσότερα ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν κοινή γραμμή να ευνουχίσουν ή να κλείσουν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ή, εάν βρεθούν στην εξουσία, να την υποτάξουν στις ατζέντες τους», γράφει η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Καρολάιν Ότο, στην εισαγωγή της έκθεσης.

Οι προσπάθειές τους να ελέγχουν ή να επηρεάζουν τα δημόσια κανάλια και τους φορείς χρηματοδότησης, υποστηρίζει, αποτελούν «επίθεση» στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις, σημειώνει, έχουν τεθεί σε εφαρμογή συστήματα για να «περιορίσουν τη θεματολογία που μπορούν να θίξουν οι συγγραφείς, οδηγώντας σε ευρεία αυτολογοκρισία».

«Το βασικό ζήτημα είναι ότι δεν πρόκειται για άμεση λογοκρισία», είπει ο Ντενίς Γουλέτ, διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας, μιλώντας σε ένα πάνελ για το θέμα στο Series Mania TV την Τετάρτη. «Είναι κάτι πιο «διακριτικό». Ορισμένες ιστορίες ενθαρρύνονται και βλέπουμε άλλες ιστορίες να παραμερίζονται αθόρυβα».

«Αυτό είναι περισσότερο μια προειδοποίηση, ότι εμείς, στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε πολύ ανήσυχοι», λέει η Βελγίδα παραγωγός Έλεν Πέρκι. «Όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, ποτέ δεν πιστεύαμε ότι μια δημοκρατία όπως οι ΗΠΑ θα μπορούσε να γίνει αυτό που είναι τώρα».

Διαβάστε επίσης:

