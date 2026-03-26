Νέα Υόρκη: Ξεκίνησε η δίκη Μαδούρο με διαδηλώσεις και ένταση εκτός του δικαστηρίου και νομικές αντιπαραθέσεις

Η εμφάνιση του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστικό μέγαρο της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ σηματοδότησε την έναρξη μιας διαδικασίας που αναμένεται ιδιαίτερα σύνθετη και με διεθνές ενδιαφέρον.

Η ακρόαση ξεκίνησε με την παρέμβαση του δικηγόρου του, Μπάρι Πόλακ, ο οποίος τόνισε ότι ο πελάτης του έχει δικαίωμα σε επαρκή νομική εκπροσώπηση. Ο Πόλακ υποστήριξε πως ο Μαδούρο μπορεί να χρησιμοποιήσει κεφάλαια της κυβέρνησης της Βενεζουέλας για την κάλυψη των αμοιβών του δικηγόρου της επιλογής του, επισημαίνοντας ότι, διαφορετικά, δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει τα έξοδα υπεράσπισης.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχει καμία κατηγορία που να συνδέει τα χρήματα αυτά με παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, εμποδίζοντας τον Μαδούρο να χρησιμοποιήσει κρατικά κεφάλαια για την υπεράσπισή του.

Έξω από το κτίριο, πλήθος υποστηρικτών του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας συγκεντρώθηκε προκειμένου να διαδηλώσει, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας τη σημαία της χώρας.

Ο όρος «ναρκο-τρομοκρατία» και οι ισχυρισμοί για το «Cartel of the Suns»

Στο δικαστικό μέτωπο, ορισμένοι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι βασικά στοιχεία της υπόθεσης μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να τεκμηριωθούν, ιδιαίτερα η κατηγορία για «ναρκο-τρομοκρατία», έναν όρο χωρίς καθολικά αποδεκτό νομικό ορισμό.

«Οι κατηγορίες περί ναρκο-τρομοκρατίας δεν συνάδουν πραγματικά με τις περισσότερες διεθνείς ερμηνείες της τρομοκρατίας, οι οποίες προϋποθέτουν μια άμεση απειλή για αμάχους», εξήγησε ο Κρίστοφερ Σαμπατίνι, ανώτερος συνεργάτης του Think Tank «Chatham House».

«Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η διακίνηση κοκαΐνης είναι απλώς μια παράνομη εμπορική δραστηριότητα, αλλά δεν αποτελεί, ιδιαίτερα όταν δεν αφορά φαιντανύλη, άμεση απειλή για τη ζωή των πολιτών», πρόσθεσε.

Αντιπαράθεση δημιουργεί και ο ισχυρισμός ότι ο Μαδούρο φέρεται να συντόνιζε το λεγόμενο «Cartel of the Suns». Παρότι στοιχεία συνδέουν τμήματα του κράτους της Βενεζουέλας με δίκτυα ναρκωτικών, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό δεν συνιστά οργανωμένο καρτέλ με την κλασική έννοια.

Υπάρχουν, επίσης, διαδικαστικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή ακρόαση, κυρίως γύρω από την ανησυχία της νομικής ομάδας του Μαδούρο ότι οι αμερικανικές κυρώσεις περιορίζουν την ικανότητά του να προσλάβει ιδιώτες δικηγόρους.

Ο Σαμπατίνι εκτιμά πως αυτό δύσκολα θα οδηγήσει σε απόρριψη της υπόθεσης, καθώς ο Μαδούρο εξακολουθεί να έχει δικαίωμα σε διορισμένο από το δικαστήριο συνήγορο ή σε ιδιωτική χρηματοδότηση, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει μέρος επιχειρημάτων σχετικά με το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη.

