Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Εντός εβδομάδας τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους – Εν αναμονή των τοξικολογικών

Στο πότε αναμένονται οι απαντήσεις, στα ερωτήματα γύρω από το θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μεταξύ άλλων, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι, αν και απαιτείται αρκετός χρόνος για να «μιλήσουν» οι τοξικολογικές, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους.

Η ίδια μίλησε και για τη σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού όπου διασκέδαζε η 16χρονη πριν καταρρεύσει, ενώ σημείωσε ότι, στη διάρκεια του 2025, 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Δημογλίδου: Από τις τοξικολογικές θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά

«Απαιτείται αρκετός χρόνος για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ, για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο, θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα, βέβαια, της επιστήμης κατά πόσο μπορεί να έχει γρήγορα αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους, από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα. Από τις τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στη 16χρονη, αλλά και για τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους, από ποτά του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.

Όπως είπε η ίδια, τα μέλη της παρέας της 16χρονης «έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ στο οποίο βρίσκονταν. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αστυνομία για να ολοκληρώσει την προανάκριση και φυσικά έχει γίνει και η επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο, για να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ».

Διπλή παραβίαση της νομοθεσίας από το νυχτερινό μαγαζί

Σε ό,τι αφορά στη σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού στο Γκάζι, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι συνέβη «επειδή από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ και κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και για δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους, εκτός και αν υπάρχει μια προγραμματισμένη εκδήλωση, όπως πολλές σχολικές εκδηλώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Εκεί, βέβαια, πρέπει να έχει δηλωθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να έχει προηγηθεί έλεγχος της αστυνομίας πριν, αλλά και να μπορεί να γίνει έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης».

«Εκεί επιτρέπεται η είσοδος όταν έχει προγραμματιστεί, φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ. Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα», πρόσθεσε.

Τέλος, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως, μόνο το τελευταίο τρίμηνο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για τους ανήλικους.

Κατά την ίδια, συνολικά 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο φέτος μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

