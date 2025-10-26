search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 14:38

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Εντός εβδομάδας τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους – Εν αναμονή των τοξικολογικών

26.10.2025 14:38
alkool

Στο πότε αναμένονται οι απαντήσεις, στα ερωτήματα γύρω από το θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μεταξύ άλλων, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι, αν και απαιτείται αρκετός χρόνος για να «μιλήσουν» οι τοξικολογικές, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους.

Η ίδια μίλησε και για τη σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού όπου διασκέδαζε η 16χρονη πριν καταρρεύσει, ενώ σημείωσε ότι, στη διάρκεια του 2025, 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Δημογλίδου: Από τις τοξικολογικές θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά

«Απαιτείται αρκετός χρόνος για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ, για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο, θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα, βέβαια, της επιστήμης κατά πόσο μπορεί να έχει γρήγορα αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους, από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα. Από τις τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στη 16χρονη, αλλά και για τα αποτελέσματα από τα δείγματα που στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους, από ποτά του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.

Όπως είπε η ίδια, τα μέλη της παρέας της 16χρονης «έχουν εξεταστεί από την αστυνομία και μάλιστα έχουν δώσει και συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αρχικές καταθέσεις ήταν δύσκολο να ληφθούν λόγω της κατάστασης και του σοκ στο οποίο βρίσκονταν. Έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η αστυνομία για να ολοκληρώσει την προανάκριση και φυσικά έχει γίνει και η επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο, για να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που αισθάνθηκαν αδιαθεσία εξερχόμενοι από το συγκεκριμένο κατάστημα μετά την κατανάλωση αλκοόλ».

Διπλή παραβίαση της νομοθεσίας από το νυχτερινό μαγαζί

Σε ό,τι αφορά στη σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού στο Γκάζι, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι συνέβη «επειδή από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ και κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και για δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους, εκτός και αν υπάρχει μια προγραμματισμένη εκδήλωση, όπως πολλές σχολικές εκδηλώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Εκεί, βέβαια, πρέπει να έχει δηλωθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να έχει προηγηθεί έλεγχος της αστυνομίας πριν, αλλά και να μπορεί να γίνει έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης».

«Εκεί επιτρέπεται η είσοδος όταν έχει προγραμματιστεί, φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ. Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα», πρόσθεσε.

Τέλος, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως, μόνο το τελευταίο τρίμηνο, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για τους ανήλικους.

Κατά την ίδια, συνολικά 350 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο φέτος μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης:

«Μας είπαν να φύγουμε λόγω νόμου»: Καταγγελίες για απόπειρα παρεμπόδισης εκδήλωσης για τα Τέμπη στον Άγνωστο Στρατιώτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους – Στις 6 οι προφυλακίσεις

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, σώθηκε η ανήλικη ανιψιά του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:22
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

1 / 3