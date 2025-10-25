search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 17:08

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ με εντολή Δούκα – Τα αρχεία του ΕΚΑΒ ζήτησε η ΕΛ.ΑΣ.

25.10.2025 17:08
gazi

Στη σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι, όπου έχασε τη ζωή της η άτυχη 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19/10), προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων με εντολή του Χάρη Δούκα.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων,

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη», επισημαίνει.

«Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», στη δήλωσή του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΕΚΑΒ παρέλαβε το ίδιο βράδυ τρία άτομα από την περιοχή του Γκαζιού. Οι Αρχές ζήτησαν τα στοιχεία τους, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν διασκέδαζαν στο ίδιο μαγαζί με την 16χρονη.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου πνευμονικό οίδημα, που συνήθως συνδέεται με καρδιακά προβλήματα, ωστόσο, κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν.

Δείγματα από ποτά στο μαγαζί που διασκέδαζε και στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν ήταν νοθευμένα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και πνευμονολιγών εξετάσεων.

Πατέρας 16χρονης: «Στο μυαλό μου γυρίζουν 1.200 πράγματα»

Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς της 16χρονης. «Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της, μιλώντας στο MEGA.

«Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ας κρατήσουν οι χοροί» – Με δάκρυα και τραγούδια το τελευταίο αντίο στον «Νιόνιο»

«Δεν μπορούμε να τον χάσουμε»: Χιλιάδες παιδιά αργοπεθαίνουν στη Γάζα περιμένοντας το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά τους στο εξωτερικό

Κορωπί: «Ήταν ένας αγροίκος, την έβριζε και τη χτυπούσε» – Τα νεότερα για την υγεία της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:33
thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

1 / 3