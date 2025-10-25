Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ με εντολή Δούκα – Τα αρχεία του ΕΚΑΒ ζήτησε η ΕΛ.ΑΣ.

Στη σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι, όπου έχασε τη ζωή της η άτυχη 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (19/10), προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων με εντολή του Χάρη Δούκα.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων,

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη», επισημαίνει.

«Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», στη δήλωσή του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΕΚΑΒ παρέλαβε το ίδιο βράδυ τρία άτομα από την περιοχή του Γκαζιού. Οι Αρχές ζήτησαν τα στοιχεία τους, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν διασκέδαζαν στο ίδιο μαγαζί με την 16χρονη.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου πνευμονικό οίδημα, που συνήθως συνδέεται με καρδιακά προβλήματα, ωστόσο, κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν.

Δείγματα από ποτά στο μαγαζί που διασκέδαζε και στάλθηκαν στο Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν ήταν νοθευμένα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και πνευμονολιγών εξετάσεων.

Πατέρας 16χρονης: «Στο μυαλό μου γυρίζουν 1.200 πράγματα»

Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς της 16χρονης. «Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της, μιλώντας στο MEGA.

«Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι», συμπλήρωσε.

