ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:33
30.04.2026 13:04

Αποκλειστική συνέντευξη του Νόα Άλεν στο “Off The Record” του PS Blog – Η ποδοσφαιρική συνύπαρξή του με τον Μέσι, η αγάπη για τον Γιώργο Καραγκούνη και η διαδρομή από τις Σέρρες στο Μαϊάμι (video)

Το να αγωνιστείς ως συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι είναι ένα όνειρο για εκατομμύρια νέους ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο. Για την πλειοψηφία αυτών, το συγκεκριμένο όνειρο φαντάζει μακρινό και θα παραμείνει ανεκπλήρωτο. Όχι όμως και για τον Νόα Άλεν. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και της Εθνικής U21, φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Off The Record” του PS Blog και ξετυλίγει το κουβάρι της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας.

Μιλώντας στη Μαρία Κουβέλη, ο διεθνής αμυντικός θυμάται τα παιδικά του χρόνια, περιγράφει τη σχέση του με την Ελλάδα και τη σχέση των συγγενών του με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ, ενώ αποκαλύπτει πώς κατέληξε στην απόφαση να αγωνιστεί με τα χρώματα της γαλανόλευκης, έχοντας εκπροσωπήσει στο παρελθόν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ιδιαίτερη σχέση του με τον Τζόρντι Άλμπα, διηγείται ιστορίες από τη συνύπαρξή του με τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι και εκφράζει την αγάπη του για τον Γιώργο Καραγκούνη.

Στην ειδική ενότητα της εκπομπής “No Filter” αποκαλύπτει χωρίς φίλτρο ποιο ήταν το μεγαλύτερο σοκ που υπέστη όταν ήρθε στην Ελλάδα, ποιο είναι το κρυφό του ταλέντο, ποιο ήταν το τελευταίο μήνυμα που αντάλλαξε με τον Τζόρντι Άλμπα και τι περιλαμβάνει το feed του στα social media.

Αποδέχεται επίσης την πρόκληση να εντοπίσει τις Σέρρες στον ελληνικό χάρτη, ενώ στέλνει το δικό του μήνυμα προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε το επεισόδιο:

