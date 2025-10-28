Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Κεράκια και λουλούδια στα ονόματα των θυμάτων (Photos)

Ξανά στο Σύνταγμα βρέθηκε πλήθος κόσμου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αλλά και απλούς πολίτες να αποτίουν φόρο τιμής ανάβοντας κεράκια στο σημείο όπου βρίσκονται γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στην περιοχή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ωστόσο επικρατεί ηρεμία με τους συγκεντρωμένους να βρίσκονται περιμετρικά του σημείου όπου υπάρχουν τα ονόματα.

