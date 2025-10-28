search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 03:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 21:37

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Κεράκια και λουλούδια στα ονόματα των θυμάτων (Photos)

28.10.2025 21:37
syntagma tempi

Ξανά στο Σύνταγμα βρέθηκε πλήθος κόσμου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αλλά και απλούς πολίτες να αποτίουν φόρο τιμής ανάβοντας κεράκια στο σημείο όπου βρίσκονται γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στην περιοχή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ωστόσο επικρατεί ηρεμία με τους συγκεντρωμένους να βρίσκονται περιμετρικά του σημείου όπου υπάρχουν τα ονόματα.

Διαβάστε επίσης:

28η Οκτωβρίου: Μαζική επιστροφή εκδρομέων με χαμηλές ταχύτητες

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

panathinaikos basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Βρήκε» την άμυνά του ο Παναθηναϊκός και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85

gaza-2823
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε Γάζα και Ράφα – Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για την επίθεση στον Ισραηλινό Στρατό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 02:52
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

1 / 3