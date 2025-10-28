Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με τοπικές νεφώσεις μόνο στα νότια ηπειρωτικά και αυξημένη υγρασία τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, ενώ στα ανατολικά και κυρίως στο νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως και τα 6 μποφόρ

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά προβλέπονται για την Τετάρτη (29/10). Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Έτσι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη τους 23 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου – Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος – Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου – Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και, στις υπόλοιπες περιοχές, βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ανατολικά τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα νότια τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

