Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με τοπικές νεφώσεις μόνο στα νότια ηπειρωτικά και αυξημένη υγρασία τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, ενώ στα ανατολικά και κυρίως στο νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως και τα 6 μποφόρ
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά προβλέπονται για την Τετάρτη (29/10). Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Έτσι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη τους 23 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Διαβάστε επίσης:
Συγκινητικές στιγμές στη Βοιωτία: Παρέλασε για πρώτη φορά η μικρή Αλεξία, 6 χρόνια μετά τον τραυματισμό της στο κεφάλι από «αδέσποτη» σφαίρα
Συγκίνηση στην Ψέριμο: Οι δύο μαθητές του νησιού παρέλασαν μαζί με παιδιά από το 11ο Δημοτικό Περιστερίου για την 28η Οκτωβρίου
Στην 48η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα στον Δείκτη Κράτους Δικαίου για το 2025
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.