ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 09:31
28.10.2025 06:05

Καιρός: Με ηλιοφάνεια οι παρελάσεις σε όλη τη χώρα – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

28.10.2025 06:05
Παρελάσεις με ήλιο θα κάνουν στρατός και μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των μετεωρολόγων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ και τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια ο καιρός την Τρίτη 28 Οκτωβρίου θα σταθεί σύμμαχος στις εκδηλώσεις, με γενικά αίθριο ουρανό, ήπιες θερμοκρασίες και μόνο παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Αναλυτικότερα, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η  θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στις μεγάλες πόλεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία γύρω στους 22–25°C, ιδανικές συνθήκες για την παρέλαση.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις, 18–21°C, με ήπιους βόρειους ανέμους.

Πάτρα: Παροδικές νεφώσεις, 20°C.

Ηράκλειο: Ήπιος καιρός με 23°C.

Λάρισα – Βόλος: Ηλιοφάνεια και 24–23°C αντίστοιχα.

Ιωάννινα: Αραιές νεφώσεις, 16°C.

Αναλυτικά για Αττική & Θεσσαλονίκη

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, δυτικοί άνεμοι 3–5 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 25°C.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, άνεμοι βόρειοι 3–5 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 21°C.

Η 28η Οκτωβρίου θα κυλήσει με ήπιο και ευχάριστο καιρό, ιδανικό για τις παρελάσεις και τις εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Μόνο τοπικά, στα ανατολικά νησιά και τη βόρεια Ελλάδα, ίσως σημειωθούν παροδικές βροχές, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν ουσιαστικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

