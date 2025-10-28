search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 02:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 22:47

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

28.10.2025 22:47
seismos kefalonia

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 10:19 το βράδυ της Τρίτης (28.10.2025).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,2 R στην Κεφαλονιά προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά της Άσσου. Στα 15,8 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος.

Διαβάστε επίσης:

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Κεράκια και λουλούδια στα ονόματα των θυμάτων (Photos)

28η Οκτωβρίου: Μαζική επιστροφή εκδρομέων με χαμηλές ταχύτητες

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

panathinaikos basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Βρήκε» την άμυνά του ο Παναθηναϊκός και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85

gaza-2823
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε Γάζα και Ράφα – Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για την επίθεση στον Ισραηλινό Στρατό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 01:44
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

1 / 3