Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 10:19 το βράδυ της Τρίτης (28.10.2025).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,2 R στην Κεφαλονιά προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά της Άσσου. Στα 15,8 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος.

