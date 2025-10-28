Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 10:19 το βράδυ της Τρίτης (28.10.2025).
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,2 R στην Κεφαλονιά προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά της Άσσου. Στα 15,8 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος.
