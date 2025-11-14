Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Στη Γλυφάδα, σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία που έχει θέα τη θάλασσα, ένα σπίτι που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτέλεσε ζωντανό κομμάτι της πολιτικής και οικογενειακής ιστορίας της χώρας, δεν υπάρχει πλέον.

Η οικία της οικογένειας Μητσοτάκη, ένα κτίσμα φορτισμένο με μνήμες, αποφάσεις, συγκινήσεις και καθοριστικές στιγμές, έχει δώσει τη θέση της σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, όπου υψώνεται ήδη ένα νέο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών.

Η απόφαση για την πώληση της ιδιοκτησίας, (οικόπεδο περίπου 2.200 τ.μ. μαζί με το κυρίως σπίτι και τα βοηθητικά κτίσματα που είχαν αναπτυχθεί στο οικόπεδο, συνολικά σχεδόν 300 τ.μ.), ελήφθη το 2021. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι τρεις αδελφές του, Ντόρα, Κατερίνα και Αλεξάνδρα χρειάστηκε να συζητήσουν επανειλημμένα προτού καταλήξουν ότι το οικογενειακό σπίτι, όσο πολύτιμο κι αν ήταν συναισθηματικά, θα ήταν καλύτερα να πουληθεί. Για δεκαετίες λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης της οικογένειας ήταν όμως και ένας χώρος υψηλού κόστους συντήρησης, ο οποίος σταδιακά είχε πάψει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των σημερινών ιδιοκτητών.

Μετά την πώληση, το ακίνητο πέρασε σε νέα εποχή. Το αρχικό σπίτι κατεδαφίστηκε, και στη θέση του – αφού ο νέος ιδιοκτήτης αγόρασε κι μια διπλανή έκταση – ξεκίνησαν το 2023 οι εργασίες για ένα φιλόδοξο project πολυτελών κατοικιών με την υπογραφή των Vikelas Architects, σε συνεργασία με άλλα σημαντικά γραφεία αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού.

Το σχέδιο προβλέπει 16 διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών, με ιδιωτικές πισίνες στις βεράντες και μικρούς κήπους για τα ισόγεια. Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν την τιμή πώλησης σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 10.000–12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τοποθετώντας το έργο στη κορυφή της τοπικής αγοράς real estate.

Τη διαδικασία της πώλησης αλλά και τη μετέπειτα προώθηση των νέων κατοικιών ανέλαβε σύμφωνα με πληροφορίες η Κατερίνα Μητσοτάκη, με την επαγγελματική της ιδιότητα ως επικεφαλής του μεσιτικού γραφείου BARNES Greece.

Το οικόπεδο στη Γλυφάδα είχε περάσει στη Μαρίκα Μητσοτάκη από τον πατέρα της, Αγαμέμνονα Γιαννούκο, στις αρχές του 20ού αιώνα. Η κατοικία μεγάλωσε, άλλαξε μορφή, ανακαινίστηκε, εμπλουτίστηκε με νεότερα κτίσματα, αλλά πάντα παρέμενε ο πυρήνας της οικογενειακής ζωής. Στον κήπο του οργανώθηκαν γάμοι, βαφτίσια, γλέντια, ενώ το σπίτι φιλοξένησε πολιτικές συναντήσεις με ιστορικές συνέπειες για τη χώρα.

Εκεί, το καλοκαίρι του 1989, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο για μια κρίσιμη κουβέντα που οδήγησε στη συμφωνία για την κυβέρνηση συνεργασίας Τζαννετάκη. Λίγα μέτρα πιο πέρα διατηρούσε μια μικρή κατοικία ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος είχε επισκεφθεί οικογενειακές γιορτές των Μητσοτάκηδων συνοδευόμενος από τη Μαρία Κάλλας.

Στο ίδιο σπίτι, όμως, γράφτηκαν και σκοτεινές σελίδες. Το 1967, μετά την επιβολή της δικτατορίας, η Μαρίκα Μητσοτάκη με τις τρεις κόρες της και τον νεογέννητο Κυριάκο έζησαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Εκεί βρίσκονταν ο Κωνσταντίνος και η Μαρίκα το πρωινό που πληροφορήθηκαν τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, μια από τις τραγικότερες στιγμές της οικογενειακής τους ιστορίας.

Η κατεδάφιση του σπιτιού σηματοδότησε όχι απλώς το τέλος μιας οικογενειακής ιστορίας, αλλά και μια αλλαγή στη φυσιογνωμία της Γλυφάδας.

Η περιοχή, που εδώ και δεκαετίες εξελίσσεται σε προορισμό υψηλών προδιαγραφών, αποκτά ένα νέο συγκρότημα που αντανακλά το σύγχρονο πρόσωπο της αστικής ανάπτυξης, όπως άλλωστε γίνεται και στο γειτονικό Ελληνικό.

Για την οικογένεια Μητσοτάκη η απόφαση ήταν επώδυνη αλλά αναπόφευκτη.

Για τους νέους ιδιοκτήτες και τους μελλοντικούς κατοίκους, το σημείο αυτό γίνεται ένα νέο πολυτελές τοπόσημο.

