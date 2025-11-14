Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελιά – Επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια οικογένεια

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στα Κρέστενα Ηλείας ο θάνατος ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, 12/11, κρεμασμένος σε ελιά, σε αγροτική τοποθεσία.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο 70χρονος εντοπίστηκε από περαστικούς, κοντά σε ελαιοτριβείο μεταξύ Καλλίκωμου και Κρεστένων, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Αυτόχειρας και ο αδελφός του 70χρονου

Ο 70χρονος Β.Δ, ήταν γνωστός στην περιοχή, όπου ζούσε με τη σύζυγό του, με την οποία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε «χάσει» πριν από περίπου 20 χρόνια τον αδελφό του, με παρόμοια τραγικό τρόπο με αυτόν που φαίνεται ότι επέλεξε και ο ίδιος να φύγει από τη ζωή, αφού εκείνος είχε δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Η επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια οικογένεια έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.

